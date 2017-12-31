問題學生打不得罵不能 教師空嘆息

（吉隆坡31日訊）全國教師專業職工會（NUTP）秘書長陳發福說，教育部有必要向教師說明在對學生採取紀律行動時，他們能夠做些什麼，否則對有問題的學生“打不得、罵也不能”，只能空嘆息。
他接受《馬來亞前鋒報星期刊》訪問時說，教師如今面對的問題是，教育部沒有為教師所能採取的紀律行動提供詳細的指南。
他說，雖然教育總監拿督阿敏瑟寧指第8/1983通函，即有關被禁止的處罰學生形式至今依然適宜，但這份1983年發出的通函只列出一般情況。
許多處罰被禁止
“就好像學生吸食強力膠是紀律問題，但法律沒有明文指吸食強力膠是錯的。”
“我們想要處理，但我們能夠得到保護嗎？倘若日後有家長質問教師，誰說吸強力膠是錯的？教師應該如何回答？肯定的，我們還沒有上法庭就輸了。”
陳發福指出，鞭打學生也是方式，即是手必須夾在腋下，揮藤鞭只能輕輕，不能有風；此外，還有很多被禁止的處罰，譬如不能罰站、不能嘮叨，也不能大聲跟學生講話。
他也指指示有紀律問題的學生停學或開除，這做法同樣存在問題。
“例如一名慣性霸凌的學生，初犯時我們調查，再犯時召見其父母給予警告，第三次是開除其學籍，但有關學生或其父母可以上訴，提出各種各樣的借口，最後上訴得直，當有關學生重回原校時，他會說：看吧，老師能做什麼？”
“有關學生最終還是不會害怕，只會不斷重犯錯誤。”
森老師掌摑學生被控 學校面對紀律問題
有關森美蘭州汝來的國小教師阿茲占，因掌摑一名吸強力膠、霸凌、毆打同學及逃課的學生而被舉報，更因此被控傷人事件，陳發福說，在對這案件進行研究後，教專發現該所學校確實面對學生紀律問題。
他說，在研究這起案件時，看到阿茲占獲得很多教師、朋友和村民支持，而當地甘榜的宗教司也指當地的孩童品性惡劣，清真寺基金的錢也經常被偷，有者甚至穿鞋子踏入清真寺內，讓他聽了也感到驚訝。
宗教司指當地孩童惡劣
他說，當教專與家長會面時，很多出席的家長投訴這些孩童涉及各種社會問題，例如吸強力膠、敲詐勒索等。
“很多教師講述了他們的經歷，然而涉及只是一名小學生，就已如此了。”
“我不想說阿茲占在這事件中所做的是否正確，問題是為什麼有如此多教師支持他？原因是有關學校確實面對學生紀律的問題。”
陳發福表明，教專不會支持任何被刑事提控的教師，即使在阿茲占向教專求助時，教專原本也不打算插手，只是提供法律上的援助。
“可是，過後在聽了各造的說法後，教專改變主意。”
反對廢開除制度 問題學生須離開
全國教師專業職工會反對婦女、家庭與社會發展部長所提出的廢除開除學生的建議。
教專秘書長陳發福強調，學校的權力只限於校內，有問題的學生就一定要從制度中排除。
他說，教專必須作全面的考量，考慮大多數人的利益，更不希望那些他們無法關心與幫助的人成為害蟲，免得一滴藍靛破壞一鍋牛奶。
“經常曠課的學生是應該開除，因為當他缺席考試，學校將無法達到100%的表現。”
另外，陳發福贊助教育部指示學校從2019年開始廢除依據成績分班，因為教育是人人平等的，最末的班級的學生會被人認為是“沒有希望”。
“首相都要與不同階級的人打交道，甚至是三輪車夫，這才全面，若在求學時，菁英只跟菁英交往，這對學生是不良的訊息。”
他也坦言，教專擔心的是，倘若某一個種族的聰慧學生在同一班互相競爭，將會變成種族的競爭。
陳發福也透露，教專已為了保障家長、老師和學生的和諧，制定了一套涵蓋14點的“家長道德准則”。
“這包括家長或監護人被禁止攜帶頭盔或危險物品進入校園，因為曾發生過一名父親在校內用頭盔把老師打至昏倒的個案，而這起案件已經被帶上法庭。”
他說，教專已將有關家長道德准則的建議，提交給教育部長拿督斯里馬哈基爾。