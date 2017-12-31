問題學生打不得罵不能 教師空嘆息

（吉隆坡31日訊）全國教師專業職工會（NUTP）秘書長陳發福說，教育部有必要向教師說明在對學生採取紀律行動時，他們能夠做些什麼，否則對有問題的學生“打不得、罵也不能”，只能空嘆息。

他接受《馬來亞前鋒報星期刊》訪問時說，教師如今面對的問題是，教育部沒有為教師所能採取的紀律行動提供詳細的指南。

他說，雖然教育總監拿督阿敏瑟寧指第8/1983通函，即有關被禁止的處罰學生形式至今依然適宜，但這份1983年發出的通函只列出一般情況。

許多處罰被禁止

“就好像學生吸食強力膠是紀律問題，但法律沒有明文指吸食強力膠是錯的。”

“我們想要處理，但我們能夠得到保護嗎？倘若日後有家長質問教師，誰說吸強力膠是錯的？教師應該如何回答？肯定的，我們還沒有上法庭就輸了。”

陳發福指出，鞭打學生也是方式，即是手必須夾在腋下，揮藤鞭只能輕輕，不能有風；此外，還有很多被禁止的處罰，譬如不能罰站、不能嘮叨，也不能大聲跟學生講話。

他也指指示有紀律問題的學生停學或開除，這做法同樣存在問題。

“例如一名慣性霸凌的學生，初犯時我們調查，再犯時召見其父母給予警告，第三次是開除其學籍，但有關學生或其父母可以上訴，提出各種各樣的借口，最後上訴得直，當有關學生重回原校時，他會說：看吧，老師能做什麼？”

“有關學生最終還是不會害怕，只會不斷重犯錯誤。”