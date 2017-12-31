伊朗反政府示威變流血衝突 2示威者被擊斃

（德黑蘭31日訊）伊朗連日來爆發反政府示威，由抗議物價過高到演變成宣洩對伊斯蘭政權不滿，更爆發警民衝突，在西部城市道魯德有兩名示威者疑遭保安部隊擊斃，進一步激發群眾怒火。在首都德黑蘭，有示威者拆卸最高精神領袖哈梅內伊的畫像；大學生和反暴警員爆發激烈衝突，場面混亂。這是伊朗自2009年以來，最大規模的反政府示威浪潮。

有片段在社交網站上流傳，在道魯德的群眾將傷者抬離現場，之後見到兩名年輕男子倒在地上，滿身是血。有民眾稱，伊朗政府安全部隊向示威人士開槍，指上述兩人正是被警方殺害。事件令示威者情緒激動，大叫：“血債血償！”示威者據報亦闖進位於西部城市阿拉克的政府建築物，又在該國西南部城市阿瓦士的政府辦公室縱火。

政府截斷手機網絡

當局截斷手機網絡，阻止民眾聚集。多個官方通訊社警告，隨著通訊部長穆罕默德指控社交應用程式Telegram的一個熱門新聞頻道Amadnews鼓吹“武裝反抗”後，令該國最受歡迎的社交媒體服務或在近日遭封鎖。

斥美支持示威民眾

示威浪潮於週四在第二大城市馬什哈德開始，民眾抗議物價高漲及高失業率，之後蔓延到多個城市，訴求亦演化成針對魯哈尼政府及精神領袖哈梅內伊，至今全國各地有五十多人被捕。伊朗內政部警告民眾，不要在網上號召他人參與非法示威，強調集會得先申請及獲當局批准。

美國總統特朗普兩度發文，指全世界都知道伊朗人民渴望改變，又說高壓、暴虐政權不會持久。美國國務院強烈譴責伊朗當局，拘捕和平示威的民眾，促請各國公開支持伊朗人民。

伊朗外交部發言人點名批評特朗普，指人民不會理會欺騙和機會主義者的言論。有評論認為，特朗普支持伊朗反政府人士的言論，可能成為伊朗鎮壓示威活動的藉口。

無懼催淚氣體 德黑蘭女生舉拳頭抗議