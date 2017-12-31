【英超聯賽】3連平讓出老二位置 魔力正消退

（曼徹斯特31日訊）三連平！“紅魔”曼聯不僅爭奪英超冠軍希望幾近破滅，還讓出積分榜第二名位置！

前鋒無力又遇上中鋒傷退，這是曼聯週六在奧脫福主場的寫照，最終只能與“聖徒”南安普頓0比0悶戰成平，遭遇慘淡的3連平，而接下來週一客戰埃弗頓的比賽，穆里尼奧恐怕還得頭疼如何解決破門乏術的詬病。

曼聯以往通常是聖誕魔鬼賽程的贏家，但今年的聖誕曼聯日子不好過，不僅在聖誕前後都未能贏球為球迷帶來禮物，在今年的最後一場比賽也沒能贏球為費格申爵士帶來生日禮物（費格申生日是12月31日）。

聯賽杯爆冷不敵布里斯托後，曼聯最近3輪聯賽連續戰平列斯特、彭利和南安普頓，雖然列斯特和南安普敦都不弱而彭利是黑馬，但只有列斯特這場難踢一點，因為彭利和南安普頓近期有嚴重的人員問題。

有點巧合的是，彭利和南安普頓對陣曼聯前正好都和熱刺相遇，彭利0比3慘敗給熱刺、南安普頓則被熱刺5比2橫掃。“紅酒”和“聖徒”在面對熱刺時，都表現得弱不禁風，但遇到曼聯後就立刻有脫胎換骨般的表現，這只能說是曼聯表現和熱刺差距太大。

點球漏判進球越位

過去3輪比賽，曼聯打進4粒進球，但全部都是中場球員收穫（馬塔和林加德各兩球），盧卡庫、拉什福德和馬夏爾均無建樹，縱觀曼聯與聖徒之戰，穆里尼奧進攻套路過於單調，盧卡庫受傷之後，曼聯仍堅持由兩路起球傳中，充當中鋒來用的拉什福德門前搶點沖頂的意識和能力太弱，基本沒有形成威脅。

全場比賽，曼聯控球率為55%，全隊射門達到15次，但只有3次射正。不過曼聯在比賽中遭遇一次爭議判罰，林加德禁區內顛球過人被吉田麻手球破門，裁判鮑森拒判點球，而博格巴在第81分鐘的近距離捅射破門，也因越位在先被判無效。

反觀客隊南安普頓，全場射門8次但同樣有3次射正，而且這3次射正都很有威脅，幸好曼聯門將德赫亞將險情全部化解，如果不是德赫亞的神勇表現，奧脫福球場恐怕要再次淪陷了，可以說，縱觀曼聯球員本場的表現，平局的結果相當合理。

慘遭3連平後，現在穆裡尼奧應該想想怎麼保住前4的位置（歐冠資格）了。本輪切爾西大勝史托克後，以1分優勢超越了曼聯，曼聯現在跌到了第3名，雖說比第4名的利物浦多出3分，但以他們現在的狀態、走勢和傷病情況，想要保住前4名的難度不會小。

今再戰昔日傳奇魯尼

當地時間週一，曼聯將造訪古迪遜公園出戰“太妃糖”埃弗頓，這也是紅魔本賽季第二次面對昔日的傳奇魯尼。魯尼轉會埃弗頓後狀態不俗，本賽季已然打進10球，與曼聯頭號射腳盧卡庫持平，後者將因傷無緣出戰舊東家。

太妃糖在阿勒代斯接手後戰績相當理想，不過近期同樣遇上一些麻煩，與曼聯一樣已經三輪不勝，雙方都希望用一場勝利來結束近期的頹勢。本賽季首回合交鋒，曼聯打得埃弗頓將帥滿地找牙，在主場以4比0完胜。