相約赴馬被抓包 方力申鄧麗欣撇復合 稱再見亦是朋友

（香港31日訊）方力申和鄧麗欣（Stephy）去年爆分手，10年情緣盡斬纜，早前有傳小方儲錢娶舊愛Stephy，當時小方被問到傳言時稱收到很多人恭喜，但他斬釘截鐵否認舊情復熾；以為兩人分手後就算有聯絡，但都會盡量避見面，未料，在小方矢口否認復合之後，兩人竟然秘密相約赴馬來西亞，被香港報章讀者吳小姐拍到兩人合照。

吳小姐接受電話訪問表示，12月16日在大馬出席佛教儀式時，於會場見到小方和Stephy雙雙出現：“他們一起來，坐下後沒有聊天，同行還有兩個女人，小方和Stephy表現很避忌，刻意分開坐，其間都有人走過去和他們打招呼。”

稱相約學佛

從讀者提供照片所見，小方戴有框眼鏡和口罩，由兩位女友人隔開他和舊愛而坐，Stephy則閉目兼雙手合十誠心唸經，神情肅穆，其間小方站在身邊和友人聊天時，就脫下口罩露笑容。

法會由下午1點至5點舉行，小方和Stephy全程跟著唸經，直至儀式完成後才一起離開。香港記者聯絡兩人問是否復合？Stephy以短訊回覆：“我們再見亦是朋友，而且有共同的信仰，也有一班共同信仰的朋友，所以有時候都會相約一起去法會學佛。”問到Stephy現在有沒有拍拖？她避答感情問題，只表示：“我剛放完假，之後準備明年的工作，1月《藍天白雲》要上映了，也要做一些宣傳！”小方亦異口同聲否認：“謝謝關心，沒有復合。”