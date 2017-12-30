疑夫妻感情破裂 恫言與兒一起走 別做傻事

（森美蘭．蘆骨30日訊）一名華裔男子疑不堪與妻子感情破裂欲尋短見，在社交網站上載滿手是血且抱著一名嬰孩的照片，恫言要帶孩子一起離開人世，引起網民及公眾擔憂。不過，相關貼文隨後被刪除，一名自稱事主親戚的人士則聲稱當事人和孩子都沒事，感謝網民的關心。

據探悉，這名男子姓李，住在波德申，他是昨晚在臉書發布兩張照片，一張是自拍血手抱孩子的照片，另一張是滿手鮮血並留下長長的傷感貼文。

他上載第一張抱孩子的照片時在臉書寫到：“寶貝，爸爸知道你也想媽媽了，不過是媽媽不要我們了，爸爸也不知道該怎麼了，唯一的辦法就是爸爸帶你一起離開這個世界，我們就可以每天陪在媽媽的身邊……”

再傳滿手鮮血照

不過，該照片稍後被刪除，男子再貼上一張染血的照片，並寫道：“這條絕路是你們逼到我沒路可走的啊！手也斷了，下一張照片應該輪到我兒子的照片了，是你們逼我的啊！”

許多網民對他所發佈的照片及留言感到震驚，紛紛勸他冷靜、別做傻事。

不過，事後，有自稱是李姓男子親戚的網民上載了孩子的照片，聲稱已尋獲當事人及孩子，一切安好，同時向大家道歉及感謝網民及公眾的關心。

有關血腥的貼文之後也被刪除。

記者今日試圖登門向家屬了解情況，但未能掌握住家正確位置。

此外，記者也嘗試與對方身在波德申的兄長聯繫，惟截止截稿時間仍未獲回應。