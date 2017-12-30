明年新措施加重成本 僱主迎10挑戰

（哥打峇魯30日訊）對於明年將落實、被形容為不利僱主的多項措施，華總總會長丹斯里方天興表示關注及擔憂，他從中列舉出對僱主不利的“十大挑戰”！
這十大挑戰包括：（1）僱主需每年一次為外勞進行體檢；（2）需為外籍勞工提供符合標準的中央外勞宿舍；（3）落實就業保險計劃；（4）女性90天產假；（5）男性30天陪產假（婦女、家庭及社會發展部將向政府建議）；（6）7月1日將再度調整最低薪金制；（7）為員工購買門診醫療保險（衛生部建議尚未定案）；（8）調高港口收費（展延）；（9）半島非電力領域天然氣價格調高；（10）可能成為內陸稅收局的“追稅目標”。
他認為，無論明年1月1日正式執行，或是明年期間準備落實，以及目前處在展延和檢討中的新措施或挑戰，都可說是每一項對僱主不利。
方天興是在哥打峇魯，出席吉蘭丹中華大會堂慶祝36週年紀念慶典暨籌募活動基金晚宴時，如此表示。
盼政府關注
他直言，對許多僱主而言，明年這“十大挑戰”如果全部都得面對的話，肯定是件苦惱的事，尤其目前市道仍不是很好，經濟欠佳，有待全面復甦之際，僱主的負擔可說是越來越重。
“對僱員而言它肯定是項好處；但相對的，對僱主來說，這些措施無疑將是極大挑戰，運作和生產成本肯定加劇，最終都將難免出現成本轉移消費層面的效應，並可能進一步引發物價上揚，不利整個消費市場和經濟水平。”
有鑑於此，他希望政府能夠關注此事，與各相關的團體代表或業者進行坦承交流對話，聆聽業者的心聲，以確保業者在奉公守法之際，也能夠讓業務穩健成長，兼顧到僱員福利，並促進社會和國家經濟的發展。
他同時希望政府能夠一如既往，在親民之餘，也應該致力予塑造更佳的“親商環境”，促進百業，帶動經濟，讓民受惠。
東鐵改變東海岸經濟面貌
提提到東鐵計划，方天興表示，身為人民百姓，他對中央和州政府能以民為本，共同推動這項計劃表示期許和贊同，並希望國內任何地區的朝野政府，在落實或處理任何有關人民為重的發展計劃時，都應該倣傚這項“東鐵精神”，把政治放一邊，人民利益擺首位。
“一旦東鐵通行，包括丹州在內的東海岸貨運或物流服務將大大提升，可通過鐵道直透巴生港口，促進東、西海岸的投資和商業活動，創造更多就業機會，及促進當地旅遊業。”
他說，這項計劃是東海岸有史以來最大型，並連貫三州的基建計劃，可預見將來，東鐵將會徹底改變東海岸人民的生活和經濟面貌，為三州帶來額外的1.5％經濟增長，更是我國朝向先進國高收入國宏願的其中一個重點工程。
一旦啟用，從雪州吉隆坡鵝嘜，通往丹州哥打峇魯原本平均7到12小時的車程，將可以不到4小時抵達，拉近兩地的距離。他說，尤其是每逢過年過節時，東海岸區的遊子，如果選擇鐵路的話，將遠離目前在鵝嘜的加叻大道往文冬或勞勿聯邦路上的嚴重交通阻塞之苦。