明年新措施加重成本 僱主迎10挑戰

（哥打峇魯30日訊）對於明年將落實、被形容為不利僱主的多項措施，華總總會長丹斯里方天興表示關注及擔憂，他從中列舉出對僱主不利的“十大挑戰”！

這十大挑戰包括：（1）僱主需每年一次為外勞進行體檢；（2）需為外籍勞工提供符合標準的中央外勞宿舍；（3）落實就業保險計劃；（4）女性90天產假；（5）男性30天陪產假（婦女、家庭及社會發展部將向政府建議）；（6）7月1日將再度調整最低薪金制；（7）為員工購買門診醫療保險（衛生部建議尚未定案）；（8）調高港口收費（展延）；（9）半島非電力領域天然氣價格調高；（10）可能成為內陸稅收局的“追稅目標”。

他認為，無論明年1月1日正式執行，或是明年期間準備落實，以及目前處在展延和檢討中的新措施或挑戰，都可說是每一項對僱主不利。

方天興是在哥打峇魯，出席吉蘭丹中華大會堂慶祝36週年紀念慶典暨籌募活動基金晚宴時，如此表示。

盼政府關注

他直言，對許多僱主而言，明年這“十大挑戰”如果全部都得面對的話，肯定是件苦惱的事，尤其目前市道仍不是很好，經濟欠佳，有待全面復甦之際，僱主的負擔可說是越來越重。

“對僱員而言它肯定是項好處；但相對的，對僱主來說，這些措施無疑將是極大挑戰，運作和生產成本肯定加劇，最終都將難免出現成本轉移消費層面的效應，並可能進一步引發物價上揚，不利整個消費市場和經濟水平。”

有鑑於此，他希望政府能夠關注此事，與各相關的團體代表或業者進行坦承交流對話，聆聽業者的心聲，以確保業者在奉公守法之際，也能夠讓業務穩健成長，兼顧到僱員福利，並促進社會和國家經濟的發展。

他同時希望政府能夠一如既往，在親民之餘，也應該致力予塑造更佳的“親商環境”，促進百業，帶動經濟，讓民受惠。

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