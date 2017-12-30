大門裝置觸電機關 美漢意圖電死孕妻

（邁亞密30日訊）美國佛州一名男子涉嫌在家中大門裝置機關，意圖令已分居的懷孕妻子觸電死亡，所幸東窗事發，該男子被捕，負責此案的警官形容『最怪異家暴案件』。

32歲的威爾遜是在29歲妻子阿什莉娘家所在的田納西州諾克斯維爾落網。威爾森一方面跟阿什莉說“要走前門，因為車庫後門打不開”，但另一方面卻又提醒岳父不要讓小孩靠近前門，明顯前後矛盾，岳父聽了覺得事有蹊蹺，於是報警。

警方到場後，發現大門有燒焊的痕跡，看似已被鎖死，其中一人用腳踹開門，發現門鎖以及門把連接到一個汽車充電器上，任何誤觸陷阱的人都會被電到重傷甚至死亡。

門把連結汽車充電器

阿什莉說，威爾遜數月前曾跌倒但拒絕求醫，當時他表現仍正常，但上月他被強制接受精神評估，之後就沒有再回家。期間，她曾向繼父借了一支手槍放在廚房，並安裝了兩副閉路電視鏡頭。威爾遜後來道歉並要求復合，阿什莉便邀請他和她的家人共度聖誕。威爾遜在21日抵達，卻在一天後再度失蹤，失蹤期間威爾遜曾多次以簡訊指控阿什莉出軌。直到平安夜的下午才突然回到諾克斯維爾，當時阿什莉表示已收到訊息，顯示她所安裝的閉路電視鏡頭已被中斷連接。

岳父機警揭穿陰謀

威爾遜之後更詢問阿什莉藏槍之處及閉路電視鏡頭位置，令阿什莉相信威爾遜曾在失蹤期間回過家中。另外，威爾遜的臉書也顯示他手持槍械的照片，婚姻狀態是“喪偶”。

威爾遜被控意圖嚴重傷害一名懷孕女子、以及盜竊槍械的罪名。他獲准以15萬美元（約61萬令吉）保釋，並將被移送到佛州受審。