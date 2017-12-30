【英超聯賽】新年前夕作客水晶宮 曼市衝19連勝

（倫敦30訊）在英超聯賽遙遙領先的曼市將在新年前夕作客出擊水晶宮。曼市放眼英超聯賽19連勝，渴望以完美表現告別2017年。

曼市上輪在客場以1比0艱難擊敗紐卡索，拿到聯賽18連勝。曼市時隔3天將繼續作客水晶宮，曼市主帥瓜迪奧拉將衝擊本身在執教拜仁慕尼黑時創造的聯賽19連勝紀錄。

斯特林狀態出色

斯特林本賽季已經在各項賽事為曼市打進17球，狀態極為出色。斯特林最近4輪聯賽打進4球並有2次助攻，這讓瓜帥不敢輪換他。斯特林最近2次對陣水晶宮打進3球，此役他很可能繼續為曼市首發出戰。

曼市防線陷危機

在周中與紐卡索的比賽，曼市隊長孔帕尼又受傷了。在孔帕尼受傷的情況下，瓜帥並沒有換上曼加拉，顯然還是對法國中衛不太放心。孔帕尼本場出戰成疑，斯通斯雖然恢復訓練預計還無法趕上與水晶宮的這場比賽。

曼市主帥瓜迪奧拉賽前說：“節禮日期間要保持注意力並不容易，大家都在忙著度假和在家中開派對。周中與紐卡索的比賽我們做到了，現在我們想要去到謝赫斯特公園球場（水晶宮）再次拿到勝利，能夠打破紀錄我當然會很開心，但現在我們只會專注於比賽。”

瓜帥： 奧塔門迪是曼市超人

瓜帥也在發佈會上罕見地表揚阿根廷後衛奧塔門迪。瓜帥說：“我們球隊有一名超人，沒有奧塔門迪的話我們無法做到我們現在所做的事情。本賽季我們談論很多的球員，但如果要選擇一名因為我們本賽季的表現而值得尊重的球員，那就是奧塔門迪了。他真的令人覺得不可思議，甚至在他遭遇膝蓋、腳踝、背部等傷病的情況，他依然勇敢競爭，他是我見過的最強硬的球員之一，他真的非常的重要。如果沒有他，以我們的風格，我無法想像我們現在所取得的成績。”

水晶宮上輪聯賽在主場以2比3不敵阿申納。水晶宮的傷兵情況不容樂觀，德萊尼、薩科、維克漢姆、沃德和門薩皆缺陣。

往績方面，兩隊最近5次聯賽交鋒，水晶宮都輸給曼市。水晶宮上一次擊敗曼市是在2年半前，當時他們在主場以2比1獲勝。