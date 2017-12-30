【英超聯賽】新年前夕作客水晶宮 曼市衝19連勝

（倫敦30訊）在英超聯賽遙遙領先的曼市將在新年前夕作客出擊水晶宮。曼市放眼英超聯賽19連勝，渴望以完美表現告別2017年。
曼市上輪在客場以1比0艱難擊敗紐卡索，拿到聯賽18連勝。曼市時隔3天將繼續作客水晶宮，曼市主帥瓜迪奧拉將衝擊本身在執教拜仁慕尼黑時創造的聯賽19連勝紀錄。
斯特林狀態出色
斯特林本賽季已經在各項賽事為曼市打進17球，狀態極為出色。斯特林最近4輪聯賽打進4球並有2次助攻，這讓瓜帥不敢輪換他。斯特林最近2次對陣水晶宮打進3球，此役他很可能繼續為曼市首發出戰。
曼市防線陷危機
在周中與紐卡索的比賽，曼市隊長孔帕尼又受傷了。在孔帕尼受傷的情況下，瓜帥並沒有換上曼加拉，顯然還是對法國中衛不太放心。孔帕尼本場出戰成疑，斯通斯雖然恢復訓練預計還無法趕上與水晶宮的這場比賽。
曼市主帥瓜迪奧拉賽前說：“節禮日期間要保持注意力並不容易，大家都在忙著度假和在家中開派對。周中與紐卡索的比賽我們做到了，現在我們想要去到謝赫斯特公園球場（水晶宮）再次拿到勝利，能夠打破紀錄我當然會很開心，但現在我們只會專注於比賽。”
瓜帥： 奧塔門迪是曼市超人
瓜帥也在發佈會上罕見地表揚阿根廷後衛奧塔門迪。瓜帥說：“我們球隊有一名超人，沒有奧塔門迪的話我們無法做到我們現在所做的事情。本賽季我們談論很多的球員，但如果要選擇一名因為我們本賽季的表現而值得尊重的球員，那就是奧塔門迪了。他真的令人覺得不可思議，甚至在他遭遇膝蓋、腳踝、背部等傷病的情況，他依然勇敢競爭，他是我見過的最強硬的球員之一，他真的非常的重要。如果沒有他，以我們的風格，我無法想像我們現在所取得的成績。”
水晶宮上輪聯賽在主場以2比3不敵阿申納。水晶宮的傷兵情況不容樂觀，德萊尼、薩科、維克漢姆、沃德和門薩皆缺陣。
往績方面，兩隊最近5次聯賽交鋒，水晶宮都輸給曼市。水晶宮上一次擊敗曼市是在2年半前，當時他們在主場以2比1獲勝。
今年最後一場對丐幫 鎗手3球星繼續缺陣
（倫敦30日訊）“鎗手”阿申納將在今年最後一場的英超聯賽客戰“丐幫”西布隆。鎗手3球星吉魯，
蒙雷亞爾和拉姆西繼續缺陣。
溫格將創英超執教紀錄
在阿申納主帥溫格平紀錄的第810場英超聯賽中，球隊依靠桑切斯的梅開二度以3比2戰勝水晶宮，僅落後排名第四的利物浦1分。溫格本場將超越前曼聯主帥費格申的英超執教紀錄，也渴望取得勝利來告別2017年。阿申納素有“爭四狂魔”的稱號，鎗手期待重返他們熟悉的位置。
吉魯和蒙雷亞爾預計缺陣至1月中旬，因為各自有腿筋和腳踝受傷。 拉姆西也飽受腿筋問題的困擾。
西布隆已連續18場英超不勝
西布隆上輪聯賽在主場0比0戰平埃弗頓後，已連續18場英超聯賽不勝。西布隆目前排名倒數第二，距離安全區還有3分的差距。西布隆新主帥帕杜在執教6場比賽後仍無法取得首勝。
西布隆前鋒查德利在髖關節問題復發後缺陣兩個月。查德利在西布隆上週末以1比3不敵史托克的比賽中受傷，預計將休養直到明年3月份。西布隆另一前鋒隆東因腿筋受傷而上陣成疑，莫里森則仍受傷缺陣。