丟垃圾起爭執發生車禍 撞死鄰居 是意外

（檳城29日訊）3年前發生在檳城發林，丟垃圾起爭執撞死鄰居案，地庭法官依布拉欣基於被告的答辯成功挑起控方證據中疑點，法醫及查案官供證指這是車禍意外，因此今日宣判被告無罪釋放。

56歲的被告曹德良，聞判後高興的感謝家人及親友這一直以來的支持。

他說，案件前後拖了3年多，總算有個結果，自己也感到解脫。

案中死者李淑萍的丈夫楊明貴及數名親友今日一早到法庭來等候判決，楊明貴在知道被告無罪釋放後，激動對記者說“不公道、無天理，我妻子死得冤枉，我一定要控方上訴。”

法醫供證指是車禍意外

法官依布拉欣判決時指出，被告答辯時指自己在當時到達案發地點，目的是為了交錢給小妾，因為他倆的孩子生病需要入院，需要用到錢。

“被告的答辯有提及，當他把錢交給小妾後，欲取車離開時，車子被人丟了垃圾，他隨手把垃圾掃落地後，死者與丈夫楊明貴就出來責罵及阻攔他，隨後楊明貴的弟弟楊明吉及其繼子蘇拉沙也出來，他們打破被告車鏡，並追打被告。”

他說，楊明貴在庭上供證時，指自己不認識蘇拉沙，但蘇拉沙就是其弟弟的繼子，案件在審訊期間蘇拉沙也曾出現在法庭，被告認出對方後曾對此報警。

“警方方面證實，確實有蘇拉沙此人，並且還在調查他。”他指出，法醫拿督古賓達星供證指，死者的死是車禍意外。

“查案官供證也說，事發現場路面留下的2尺煞車痕跡，顯示被告當時不是快速駕駛撞人，而是有人突然出現情況下煞車。” 基於這些，他宣判被告誤殺罪名不成立，當庭獲得無罪釋放。

控方曾傳召多名證人