預防跨年夜遇襲 歐美多地保安嚴密

（紐約、倫敦29日訊）還有2天，即將迎來2018年，各地都會舉辦跨年迎新活動。過去一年，英美發生多宗襲擊，紐約、倫敦兩地警方均會在當天加強警力，其中紐約的保安措施堪稱歷年來最嚴密。

紐約警察總長奧尼爾強調，目前未有直接或可靠的情報顯示紐約受到威脅，但他向市民承諾，警方不會鬆懈，會採取歷年最嚴密的保安措施，確保除夕倒數活動安全及順利地舉行。紐約時代廣場的迎新活動預計有多達200萬人參與。

避免高空射擊重淹

為防止今年10月在賭城拉斯維加發生的槍擊屠殺案在紐約重演，警方會與市區內各酒店合作，加強保安及留意可疑人物。在該屠殺慘劇中，疑兇在一個酒店房間內居高臨下，遠距離向廣場內欣賞演唱會的人群開火，導致58人死亡。

奧尼爾說，警方今年會出動更多警犬，在倒數活動舉行之前搜索可疑物品包括爆炸品，而在時代廣場及市中心一帶部署的警員，也會比往年更多，但他拒絕披露具體數字，只知道會有重武器部隊在現場戒備。

通往時代廣場的各條通道，都會放署水泥路障、大型車輛和沙包，防止有人駕車撞向人群。活動進行期間，所有貨車都被禁止駛經該區。參加慶祝活動的人士必須經過兩道保安關卡，接受檢查，才可進入時代廣場範圍。

設路障嚴查身份

澳洲悉尼是全球最早踏入新一年的城市之一，屆時悉尼港將一如以往舉行大型煙火匯演，預計將吸引過百萬人在港口兩岸觀賞。警方為預防恐襲，全面進入高度戒備，包括在遊人區設置重型卡車及水泥路障以防有人開車衝撞，並派出精銳部隊和便衣警察巡邏。

倫敦警方亦在跨年夜加強警力，派出武裝警察、警犬巡邏，並部署車輛屏障。倫敦大都會警隊說，倫敦市焦點落在泰晤士河上空煙火匯演活動，目前並沒有接到任何具體威脅，但公眾應該提高警覺。