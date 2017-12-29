【英超聯賽】3比2射殺老鷹 鎗手雪恥

（倫敦29日訊）在穆斯塔菲進球和桑切斯梅開二度幫助下，“鎗手”阿申納於週四進行的第20輪英超聯賽中，客場以3比2擊敗“老鷹”水晶宮，不僅回報上賽季做客0比3慘敗之仇，也維持目前追擊前四名的態勢。

水晶宮在霍奇森指揮下，過去8輪3勝5平保持不敗，是“老鷹”在1990年以後最長時間的一次頂級聯賽不敗，兩名進攻球員扎哈和湯森狀態也很好，溫格為此對陣型進行了調整重新回到三後衛陣型，錢伯斯時隔一年再次聯賽出場頂替了有傷的蒙雷亞爾，科拉希納茨重新首發。

上班場兩隊節奏很慢，阿申納在第25分鐘憑借穆斯塔菲的補射進球領先1比0；下半場開場不久，湯森就進球追平，比賽節奏突然加快。

桑切斯雙響炮鎖定勝局

阿申納雖然重新踢起了3421陣型，但是防線依然漏洞很多，好在阿申納憑藉桑切斯個人能力，兩次精彩卸球換來兩粒進球，將領先優勢擴大至兩球3比1。

儘管湯姆金斯終場前力壓兩名防守球員在角球攻勢中進球，讓槍迷驚出一身冷汗，但鎗手最終還是有驚無險以3比2比分，贏得了本賽季第三場客場聯賽勝利。

由於切爾西、利物浦和熱刺等強旅均獲勝，阿申納這場勝利沒能改變積分榜上形勢，溫格的球隊目前距離前四名仍差1分。

終從冤家裁判手中獲勝

值得一提的是，這是溫格帶領阿申納第一次在主裁判邁克爾-奧利弗執法的聯賽客場比賽裡獲勝，過去11場奧利弗執法的英超客場比賽，鎗手5平6負一場沒贏過，當然本場比賽並沒有太多爭議判罰能讓奧利弗搶鏡。

與此同時，這是阿申納在英超賽場上獲得的第120場德比戰勝利，依然是倫敦德比歷史上獲勝最多的球隊。在此之前，阿申納已經整整一年沒有在客場德比戰獲勝了，上一次贏球是在2016年12月3日客場5比1戰勝西罕。