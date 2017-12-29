講戒喊爽的 Baby捱轟老煙鎗

（北京29日訊）“男星抽煙就沒事，為何女星不能抽？”

漂亮媽媽Baby最近又被中國網友捕捉在新劇《欲望之城》的拍攝現場與工作人員一起用餐，看上去就和一般鄰家姐姐沒有兩樣，席間也和同劇合作的資深演員吳秀波有說有笑，親和力十足。

Baby隨後離開餐桌準備進行拍攝時，卻被捕捉到一個人默默的飄到角落，接著就老神在在的開始吞雲吐霧，助理見狀更是立馬拿出煙灰缸，似乎是對這樣的情況早已十分熟悉，而另一旁的吳秀波則是在工作人員整理儀容時還不忘拿著劇本喃喃練習，兩人開拍前的模樣形成強烈對比也變成網友討論的另一個焦點。

強調是加濕器

其實，Baby不久前也被拍到過在姐妹聚會時吸電子煙吞雲吐霧的樣子，由於她手勢熟練，還被拍到吞雲吐霧一臉享受的模樣，照片在兩岸網站掀起瘋傳熱潮，也成為討論焦點，正反兩極的看法一度在網路掀起論戰。

不過，Baby這些照片曝光後，老公黃曉明事後受訪時還出面幫忙緩頰“她其實聽了我的話，選了沒有大煙癮的的電子煙，已經讓我很感動了”並強調“我不能太嚴格去約束我的老婆，畢竟她是她自己。”

另外，Baby在電子煙事件之後，也曾親自透過微博澄清：“這個不是煙，是加濕器的水蒸氣，我不吸煙了。”Baby當年之所以學會抽菸，就是因為出道早，當時身邊圍繞的大人幾乎都會抽煙，因為好奇嘗試沒想到最後疑似因為在拍攝現場等待時真的太無聊，不自覺就養成嗜好了。