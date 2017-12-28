狗屎導火 遭男子掌摑噴水 遛狗吵架 老翁猝死

（吉輦28日訊）巴里文打卜干峇魯一名華裔退休男子，今日凌晨牽狗遛街時，與花園內的一名男子發生爭吵，過後疑受不了刺激，心臟病猝發去世。

這起事件在卜干峇魯慕萊路發生，死者是許漢光（68歲），他住在隔兩條街道的丹寧路。他每天午夜都會帶心愛的狗兒散步，此次爭吵相信與遛狗有關。

吉輦警方接獲投報到現場調查，扣查與他爭吵的男子。

許漢光的遺體送到巴里文打醫院，太太陳寶碹及女兒許盈盈今早前往辦理領屍手續。

妻趕到場老翁已無氣息

陳寶碹說，醫生在剖驗丈夫的遺體後，告知死因是心臟病猝發死。

她說，丈夫患有高血壓，每天都有吃藥，沒料到一場爭吵要了他的命。

她說，今日凌晨約1時，鄰家數名印裔青年來到住家告知，丈夫倒在隔壁馬路，她赶到時丈夫已沒有生命跡象，丈夫心愛的黃金獵犬(Golden Retreiver)守候在旁。

她探詢後獲悉，丈夫在遛狗時與一名華裔男子爭吵后就倒地不起，男子當時在屋內，但陳寶碹不知2人是為何事爭吵？

她說，丈夫在一家巴士公司工作，55歲退休后開始養狗，對待狗兒如孩子般，照顧得無微不至，家里養了3只狗，每天會遛兩輪的狗，案發時是第一輪。

死者長女許盈盈說，父親平時脾氣較暴燥，但為人很好，平時喜歡釣魚養寵物，釣到的魚會送給左鄰右舍，從不收錢。

她上星期回家探望父母，父親還與她分享狗狗的故事。

許漢光的靈柩將停放5天在家里治喪，1月1日舉殯。

警扣查一男子

吉輦警區主任奧瑪巴迪亞今午說，警方已扣留一名52歲男子4天協助調查此案。

他說，警方以刑事法典302條文，從謀殺角度查案。

奧瑪巴迪亞說說，根據警方初步調查，2人爭吵是因為死者的狗在男子的住家前大便。

“死者疑遭男子掌摑，男子也涉嫌使用水管向死者及狗隻濆水。遺體在巴里文打醫院剖驗後，主要死因是心臟缺血，遺體也有一些跌傷的痕跡。”

他說，警方也已在聯繫數名目擊証人協助警方查案。