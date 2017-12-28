網傳大選日不符憲法規定 選委會吁別相信謠言

Create: 12/28/2017 - 15:38
: syng

（八打靈再也28日）坊間盛傳，國會將在明年1月11日解散以讓路給第14屆全國大選，並指提名日落在3月11日，3月25日投票。選舉委員會主席丹斯里莫哈末哈欣今日發出文告駁斥有關傳言，並呼籲民眾不要相信這個的謠言。

他說，有關信息闡明的解散日期和投票日期已經超過聯邦憲法規定的60天內，謠言是不攻自破的。

近期手機通信程式WhatsApp在過去2星期瘋傳有關全國大選日期的最新消息，表示國會將在明年1月11日（週四）宣布解散，提名日將為3月11日（週日），而投票日則將落在3月25日（週日），坊間也說，首相偏愛11數目字，因此特選111解散國會，3月11日提名。

憲法闡明60天內大選

莫哈末哈欣說：“根據聯邦憲法55（4）條文，國會一旦解散，必須在60天內舉行大選，因此有關信息是完全不正確的。”

根據有關信息表示，國會將在1月11日解散，但提名日卻落在了3月11日，這期間已間隔了59天，而距離投票日（3月25日）更是長達73天，超過了聯邦憲法必須在60天內舉行大選的規定。

莫哈末哈欣也強調，解散國會的權利是在國家元首手上。

根據聯邦憲法55章2（2）條文，聯邦憲法授權國家元首，以同意解散國會下議院，並簽署解散國會文件，同時委任現任政府為看守政府。

一般上，首相將會覲見國家元首，向元首尋求御准解散國會，而國家元首將聽從首相的建議，御准解散國會。

國陣最高理事下週開會  副揆：屆時揭曉多特別

（古晉28日訊）針對國陣將於明年1月3日（下週三）召開最高理事特別會議一事，國陣署理主席兼副首相拿督斯里阿末扎希打趣說，屆時會議有多“特別”，需待會議結束後才知道。

他今日巡視打必錄及恩帝貢移民、關稅、檢疫及安全關卡后，在記者會上接受記者詢及，國陣最高理事特別會議是否會有特別課題時，如是表示。根據報導，有關特別會議將著重討論第14屆全國大選備戰工作，包括敲定成員黨之間交換的選區、鑑定由各成員黨領袖提呈的大選候選人名單、加強各成員黨的競選機制等。

屆時，國陣所有13成員黨黨領袖受邀出席會議，會議將於當晚在巫統大廈召開。

解散國會和舉行選舉程序
 
1）首相將會事先覲見國家元首，向元首尋求御準解散國會。
2）聯邦憲法55章2（2）條文授權國家元首，以同意解散國會下議院，並簽署解散國會文件，同時委任現任政府為看守政府。根據慣例，國家元首將聽從首相的建議，御準解散國會。
3）首相召開內閣會議，向內閣部長宣布元首同意解散國會。
4）各州務大臣或首席部長也會隨著覲見州蘇丹或州元首，尋求御準以解散各州議會。由於砂拉越已經在2016年舉行州議會選舉，因此該州只需要舉行國會選舉。
5）首相在宣布解散國會後，致函通知選舉委員會展開選舉工作。選委會啟動選舉程序，並且召開特別會議以商討大選事項，當中包括競選期限、提名日及投票日。根據聯邦憲法，一旦國會解散，選委會必須在60天之內舉行選舉。
6）接下來的選舉程序將由選委會全權負責，朝野政黨將遴選國會及州選區的候選人。
7）在提名日當天，選委會將從早上9時開始接受提名表格，每位提名人須有提議者及附議者。競選國會議席者必須支付1萬令吉按櫃金，競選州議者者則需要支付5000令吉。
8）提名結束後即可展開競選及拉票工作，每天的競選工作都必須在凌晨12時前結束。
9）投票日是從早上8時至下午5時，沙巴及砂拉越一些內陸地區的投票時間則胥視情況而做出適度的調整，以便能在投票截止前，將票箱運到計票中心。
10）在完成計票工作後，選委會將宣布大選成績。
 
 
 

 

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