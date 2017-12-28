網傳大選日不符憲法規定 選委會吁別相信謠言

（八打靈再也28日）坊間盛傳，國會將在明年1月11日解散以讓路給第14屆全國大選，並指提名日落在3月11日，3月25日投票。選舉委員會主席丹斯里莫哈末哈欣今日發出文告駁斥有關傳言，並呼籲民眾不要相信這個的謠言。

他說，有關信息闡明的解散日期和投票日期已經超過聯邦憲法規定的60天內，謠言是不攻自破的。

近期手機通信程式WhatsApp在過去2星期瘋傳有關全國大選日期的最新消息，表示國會將在明年1月11日（週四）宣布解散，提名日將為3月11日（週日），而投票日則將落在3月25日（週日），坊間也說，首相偏愛11數目字，因此特選111解散國會，3月11日提名。

憲法闡明60天內大選

莫哈末哈欣說：“根據聯邦憲法55（4）條文，國會一旦解散，必須在60天內舉行大選，因此有關信息是完全不正確的。”

根據有關信息表示，國會將在1月11日解散，但提名日卻落在了3月11日，這期間已間隔了59天，而距離投票日（3月25日）更是長達73天，超過了聯邦憲法必須在60天內舉行大選的規定。

莫哈末哈欣也強調，解散國會的權利是在國家元首手上。

根據聯邦憲法55章2（2）條文，聯邦憲法授權國家元首，以同意解散國會下議院，並簽署解散國會文件，同時委任現任政府為看守政府。

一般上，首相將會覲見國家元首，向元首尋求御准解散國會，而國家元首將聽從首相的建議，御准解散國會。