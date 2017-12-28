【英超聯賽】斯特林絕殺喜鵲 曼市18連勝

（倫敦28日訊）領頭羊曼市週三在英超聯賽第20輪作客聖詹姆斯公園球場之役，憑著斯特林在上半場攻進全場唯一進球，客場以1比0小勝紐卡索，贏得18連勝，將與曼聯的積分差距擴大至15分。

曼市在雙方近19場聯賽交鋒取得16勝3和保持不敗，最近10次作客聖詹姆斯公園取得8勝2和，上一次落敗是2005年。雙方歷史交鋒175場，曼市65勝39和71負處下風。

曼市主帥瓜迪奧拉誠如所料輪換陣容，貝納爾多、京多安和達尼洛聯袂出場。

氣勢強大的曼市開場就易客為主，向主隊施壓，奧塔門迪和沃克爾的外圍射門皆偏出。第7分鐘，費南迪尼奧斜傳，阿奎羅小禁區右側的射門打中近角立柱彈出。

第11分鐘，曼市后防老將孔帕尼受傷被熱蘇斯換下。此后，達尼洛和德布勞內的射門皆偏出，阿奎羅、熱蘇斯射門被埃利奧特撲出，奧塔門迪頭球攻門被沒收。

第30分鐘，德布勞內傳球，阿奎羅25碼處抽射皮球擦中右側立柱偏出。

第31分鐘，“藍月軍團”打破僵局，斯特林左側橫傳，德布勞內挑出過頂球，斯特林前插在小禁區內面對埃利奧特一腳捅射，皮球碰立柱內側滾進網窩，1比0。這是斯特林本賽季聯賽第13球，連續3輪進球，各項賽事第17球。

阿奎羅進球越位無效

紐卡索第34分鐘險些扳平，耶德林右路傳中，阿倫斯禁區左側挑射吊過埃德森，但被奧塔門迪空門前搶在何塞盧之前頭球解圍。

曼市下半場繼續施壓，可惜未能化攻勢為進球；阿奎羅近距離錯過機會、京多安禁區前射門被撲出、德布勞內禁區內射門打偏。

第66分鐘，達尼洛前場斷球，德布勞內遠射擊中右側立柱彈出，阿奎羅補射破門，因越位在先球進無效。

第89分鐘，紐卡索險些扳平，阿特蘇傳中，蓋爾12碼處沖頂稍稍偏出。

這是曼市連續第11場客場胜利，追平了切爾西在2008年創下的客場連胜紀錄。紐卡索遭遇主場5連敗，他們目前距降級區只差1分。

如果曼市在31日的比賽擊敗水晶宮，將追平拜仁慕尼黑2013/14賽季創造的歐洲五大聯賽19連胜紀錄，巧合的是，當時的拜仁主帥正是瓜迪奧拉。