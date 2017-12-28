（吉隆坡27日訊）涉嫌二度搶劫桌球中心的26歲巫裔男子被業者糾眾打死一案，今日在高庭審結，承審法官認為5名被告的打人行為，已超越人性純潔的本質，甚至將法律操控在自己手中，因此判決5人謀殺罪名成立，須面對死刑。

高庭司法專員拿督莫哈末沙里夫在宣讀長達245頁的判詞時指出，雖然死者有可能是搶劫桌球中心的劫匪，但正確的做法是將他帶到警察局，而不是像只飢餓的老虎一樣吞食自己的獵物。

他指出，根據閉路電視片段，被告不停地毆打死者，彷彿喪失了理性，而死者當時已被他們打倒在地。

他說，被告在自辯時聲稱，捉拿劫匪是為了把他交給警察，不過他認為此說法純粹是捏造的。

辯方將提出上訴

基於控方成功挑出合理疑點，他判決被告尤格斯瓦蘭（24歲，保安人員）、莫哈末海魯（35歲，軍人）、勞倫斯（35歲，軍人）、再迪再納（32歲，自僱人士）及張凱榮（32歲，主管）罪名成立，須面對死刑。

根據控狀，5名被告與一名尚在逃逸的嫌犯，於2016年5月1日晚上8時30分至11時，在甲洞英達拜都里花園的V-Club桌球中心，共謀致死莫哈末尤索夫（26歲），抵觸刑事法典302條文（謀殺），並與刑事法典34條文同讀。

在此條文下被定罪者，唯一的刑罰是死刑。

此案由主控官阿末納茲寧副檢察司檢控，5名被告的代表律師是扎格斯，辯方將針對今日的裁決向上訴庭提出上訴。

控辯雙方分別傳召了17及8名證人出庭供證。

死者二劫桌球中心 業者上門尋仇