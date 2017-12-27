【檳雜工欠屋租被趕】露宿走廊 善士送暖 有家過年

（檳城27日訊）一家四口在打鎗埔組屋走廊露宿事件曝光後，來自各界的愛心如雪片般飛來，一名曾住在打鎗埔的許姓屋主為這個悲慘家庭送來一份遲來的聖誕禮物，讓他們重新有個家！

複印店雜工雷世財（52歲）7年前中風後右手無法正常舉起，3個月前遭解僱，並積欠3個月屋租無法還清，他們一家四口在聖誕節當晚被屋主攆出，被逼留宿在組屋走廊3晚，情況堪憐。

隨著有關事件曝光後，該名熱心的許姓屋主今日通過友人聯絡上打鎗埔鄉委會主席駱榮金，並願意免收6個月的租金，讓雷世財一家四口入住該單位，雷世財一家人聞訊後喜極而泣。

這名熱心屋主僅通過友人奧博及駱榮金處理，本身直到提交屋子鑰匙那刻也沒有出現。

今日中午12時30分，駱榮金與奧博帶著雷世財的印尼籍太太烏米及2名年幼兒女，到這間位於打鎗埔D座組屋17樓的小單位，露宿在走廊數天的孩子天真無邪望著媽媽說“媽媽，我們有房子住，可以跟爸爸住在一起了”，烏米母子3人坐在床邊喜極而泣。

擬成立基金協助

植物園區州議員謝嘉平說，雷家四口被逼睡在組屋走廊的新聞刊登後，很多熱心人士聯絡他們，表明願意幫忙雷家繳付屋租。

“我們也嘗試聯絡屋主，希望繼續讓雷家四口住下去，可是屋主不願意接受。 ”

謝嘉平今日陪同烏米及2名孩子去看新家時說，其服務中心及打鎗埔鄉委會會先了解雷家的貧困原因後，再衡量是否有需要成立一個基金代收義款協助雷家。

此外，檳州福利局、民政黨打鎗埔協調員黃志毅以及國民團結黨成員，今日也不約而同前往打鎗埔慰問雷家，並願意為雷家提供援助。

夫婦仍未註冊 憂福利局帶走孩子

雷世財說，在解決了居所的問題後，接下來就是要與妻子烏米辦理結婚註冊事宜。他坦言，過去沒有與妻子註冊，是因為他們不清楚手續，因此希望福利局能夠提供協助。

“目前我最大的希望就是2名孩子能夠到學校讀書，只有這樣，孩子以後的生活才會有保障，其實我很害怕福利局會帶走我的孩子，畢竟我們還沒有註冊，加上孩子出世時也沒有報生紙。”

他披露，2名孩子當年是在住家出生，對於社會人士在過去數天給予他們一家人幫忙及關懷，雷世財多次向媒體表示他們一家很感謝社會人士的幫忙。

民眾經濟資助 鄉委會暫代收義款

打鎗埔鄉委會主席駱榮金說，鄉委會在昨日開始為雷世財尋找出租的單位，慶幸皇天不負有心人，終於有一個單位讓他們搬進去住。

他說，許姓屋主願意免收半年的租金讓雷家居住，希望雷世財在此期間能夠尋找工作，半年之後再繳付租金。

“基於安全問題，我們昨晚安排雷世財的妻子烏米及2名孩子暫時在鄉委會會所過夜，今早再買食物給他們果腹。”

駱榮金說，雖然有熱心人士昨天願意幫雷世財繳付半年的屋租給原屋主，不過該屋卻已將屋子租給他人。

“打鎗埔組屋的屋租僅介於300至350令吉之間。”

駱榮金說，福利局今早已派員前來向雷家了解情況，很多民眾也有意提供經濟協助，因此鄉委會會暫時代收義款。

檳州民政黨植物園區協調員黃志毅說，他也找到善心者願意為雷家繳付最少6個月的租金。