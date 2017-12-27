朝醞釀生化戰 變節朝兵驗出炭疽病抗體

（首爾、華盛頓27日訊）日本媒體日前報導，朝鮮近日開始進行洲際彈道導彈搭載生物武器炭疽菌的實驗，韓國媒體昨天引述政府消息，指當局從一名變節朝鮮士兵的體內發現炭疽抗體，再次引發外界憂慮朝鮮研發生物武器的可能。

韓國當局沒有披露該名投誠朝鮮士兵的名字。調查人員猜測他在變節之前，可能在朝鮮境內接觸過炭疽菌，也可能注射了預防炭疽的疫苗，以致體內出現炭疽抗體。

韓國《東亞日報》旗下電視台Channel A引述一名情報官員的話說：“在該名今年變節到韓國的朝鮮士兵體內，驗出炭疽抗體。”今年共有4名朝鮮士兵逃往韓國，當局沒有詳細該名士兵是誰，但外界相信就是上月被拍攝到開車高速駛過非軍事區、中槍受傷後被韓國軍人救走的24歲士兵吳昌盛（譯音）。較早時，另有消息指醫生在他體內發現乙型肝炎病毒和大量寄生蟲，部分寄生蟲長達10吋。吳昌盛目前仍在醫院留醫。

疑注射炭疽疫苗

不過，另一個可能性是本月21日趁著濃霧越過非軍事區進入韓國的士兵。事發當天，韓國軍開了二十多槍，向在區內進行搜索的朝鮮部隊示警。

日媒《朝日新聞》曾指，為確保炭疽桿菌能抵受攝氏7000度的高溫、在洲際彈導道彈重返大氣層時能存活，朝鮮正重點進行耐熱、耐壓裝置等實驗。有未經確認的情報甚至指出，朝鮮以洲際彈道導彈搭載炭疽菌的實驗已經成功。

朝鮮否認上述報導，並揚言如果美國繼續指控朝鮮研發生化武器的話，朝鮮會作出報復。

美制裁金正恩2愛將

另外，美國再出招，制裁朝鮮最高領導人金正恩的2名愛將。被制裁的兩人，其中一人研究將液態燃料轉成固體燃料，另一人則是朝鮮發展洲際彈道導彈的的重要人物。美國財長努欽在聲明中指，這樣制裁作為施加壓力，以孤立朝鮮，並達成朝鮮半島完全無核化行動的一環。