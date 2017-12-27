【英超聯賽】熱刺5比2挫聖徒 再演帽子戲法 凱恩膺射腳王

（倫敦27日訊）托登罕熱刺週二在“拆禮日”當天進行的英超第20輪，在溫布利球場以5比2大勝“聖徒”南安普頓，凱恩在三天內兩度上演帽子戲法，讓他在2017自然年總共打進56球，超越了梅西加冕2017自然年進球最多球員。

凱恩在這場比賽前已經攻進了53球，只要再進多2球，就能超越梅西成為2017自然年第一神射腳。凱恩沒有讓球迷等太久，在上半場第22和39分鐘就完成了這項壯舉。

自南安普頓2012年重返英超，兩隊共交鋒10次，熱刺獲8勝1和1負。本場凱恩繼續突前，埃里克森、阿里和孫興民在他身後支援。南安普頓主力後衛塞德里克和伯特蘭因傷缺席，處於轉會中的中衛范迪克沒有進入大名單，中鋒奧斯汀停賽。

第39分鐘進球超越梅西

比賽第22分鐘，熱刺后衛羅斯突破被霍伊別爾放倒，后者吃到黃卡，熱刺獲得大禁區左側任意球，埃里克森主罰吊入，福斯特出擊沒碰到球，凱恩距龍門5碼處頂球入空門，熱刺1比0領先。

這一球是凱恩2017年的第37個英超進球，讓他打破了前輩雪勒在1995年創造的36球英超紀錄。

第39分鐘，阿里直塞，孫興民插上禁區橫傳，福斯特出擊落空，凱恩再一次在5碼處打空門得手，熱刺2比0領先。這一球讓凱恩超越了梅西（54球），成為2017自然年射腳王。

下半場第48分鐘，客隊勒米納禁區前左腳勁射，球打在橫樑上彈出。

第49分鐘，阿里左路拿球內切偏左20碼右腳低射，球飛入右下角，熱刺3比0領先。

第51分鐘，南安普頓前場傳球失誤，熱刺打出快速反擊，阿里直塞，無人防守的孫興民右側12碼射遠角破門，熱刺4比0遙遙領先。

第64分鐘，熱刺後場解圍失誤，“聖徒”鮑法爾突入禁區左側14碼左腳勁射入近角，南安普頓追成1比4。

第67分鐘，凱恩拿球突入禁區，吉田麻也在和凱恩對抗中摔倒，凱恩在10碼處面對出擊的福斯特挑射破門，三天內第二次上演帽子戲法，熱刺5比1領先。

第81分鐘，塔迪奇大禁區線上左腳吊射破門，為聖徒攻進第二球。熱刺最終以5比2取勝。

孫興民6輪造7球