【英超聯賽】熱刺5比2挫聖徒 再演帽子戲法 凱恩膺射腳王

（倫敦27日訊）托登罕熱刺週二在“拆禮日”當天進行的英超第20輪，在溫布利球場以5比2大勝“聖徒”南安普頓，凱恩在三天內兩度上演帽子戲法，讓他在2017自然年總共打進56球，超越了梅西加冕2017自然年進球最多球員。
凱恩在這場比賽前已經攻進了53球，只要再進多2球，就能超越梅西成為2017自然年第一神射腳。凱恩沒有讓球迷等太久，在上半場第22和39分鐘就完成了這項壯舉。
自南安普頓2012年重返英超，兩隊共交鋒10次，熱刺獲8勝1和1負。本場凱恩繼續突前，埃里克森、阿里和孫興民在他身後支援。南安普頓主力後衛塞德里克和伯特蘭因傷缺席，處於轉會中的中衛范迪克沒有進入大名單，中鋒奧斯汀停賽。
第39分鐘進球超越梅西
比賽第22分鐘，熱刺后衛羅斯突破被霍伊別爾放倒，后者吃到黃卡，熱刺獲得大禁區左側任意球，埃里克森主罰吊入，福斯特出擊沒碰到球，凱恩距龍門5碼處頂球入空門，熱刺1比0領先。
這一球是凱恩2017年的第37個英超進球，讓他打破了前輩雪勒在1995年創造的36球英超紀錄。
第39分鐘，阿里直塞，孫興民插上禁區橫傳，福斯特出擊落空，凱恩再一次在5碼處打空門得手，熱刺2比0領先。這一球讓凱恩超越了梅西（54球），成為2017自然年射腳王。
下半場第48分鐘，客隊勒米納禁區前左腳勁射，球打在橫樑上彈出。
第49分鐘，阿里左路拿球內切偏左20碼右腳低射，球飛入右下角，熱刺3比0領先。
第51分鐘，南安普頓前場傳球失誤，熱刺打出快速反擊，阿里直塞，無人防守的孫興民右側12碼射遠角破門，熱刺4比0遙遙領先。
第64分鐘，熱刺後場解圍失誤，“聖徒”鮑法爾突入禁區左側14碼左腳勁射入近角，南安普頓追成1比4。
第67分鐘，凱恩拿球突入禁區，吉田麻也在和凱恩對抗中摔倒，凱恩在10碼處面對出擊的福斯特挑射破門，三天內第二次上演帽子戲法，熱刺5比1領先。
第81分鐘，塔迪奇大禁區線上左腳吊射破門，為聖徒攻進第二球。熱刺最終以5比2取勝。
孫興民6輪造7球
熱刺在主場5比2大勝南安普頓，剛在不久前當選韓國足球先生的孫興民發揮高光，打進1球並助攻2次，一共製造3個進球，為熱刺的大勝立下戰功。
孫興民在德甲的利華古申效力期間發揮出色，是球隊的主力，在三個賽季中每個賽季都能打進10球以上。2015年夏天，韓國人轉投熱刺。
2015/16賽季，孫興民還只是熱刺的替補，英超單賽季出戰28場，僅13場比賽首發，交出4球1助攻。但在上賽季，孫興民火速崛起，為熱刺在英超出戰34場，其中23場首發，打進14球助攻6次，成為隊內僅次於凱恩與阿里的第三射腳。
孫興民是一位“萬金油”型球員，幾乎可以踢中前場的所有位置，這也是他深受波切蒂諾信任的原因之一。
在最近的6輪英超聯賽，孫興民共製造了7個進球，其中打進4球助攻3次。而在熱刺本賽季的主場，孫興民在過去八次首發的比賽中製造了8個進球，打進5球助攻3次。
凱恩終結梅西C羅7年壟斷
熱刺主場輕取聖徒，凱恩連續兩輪上演帽子戲法，硬生生地以39球將原本屬於梅西的年度射腳王奪走，並且結束了“絕代雙驕”對年度射腳王長達7年的壟斷。
這是凱恩今年的第8個帽子戲法，英超一年內第6個帽子戲法。整個2017年，凱恩各戰線轟進56球，壓倒54球的梅西，結束了過去7年梅西和C羅對年度射腳王的統治。2017自然年射腳榜第3至第5的是萊萬多夫斯基、C羅和卡瓦尼，3人都打進53球。
或許有梅西的球迷對於凱恩的超越不服，認為是聖誕賽程讓凱恩多踢比賽之故，事實上凱恩在2017年踢的比梅西還少；凱恩共踢了52場，梅西為64場，而萊萬（55場）、C羅（60場）和卡瓦尼（62場）的場次也比凱恩多。
除了超越梅西，凱恩的第1個進球也超越了雪勒在1995年創造的單自然年英超36球的紀錄。若非賽程安排，凱恩本有機會進一步刷新紀錄，本週六（30日）是英超第21輪比賽，但熱刺的比賽不在今年而在明年。被《BBC》問及如何處理比賽用球時，凱恩表示：“我得找個房間，現在這些球都存在家裡的櫥櫃。”
凱恩還說：“這是夢幻般的一年，能夠和梅西以及雪勒相提並論，這就是意義所在，又一次上演帽子戲法，是結束今年最棒的方式。我希望2018年會更好。”
“熱刺隊友都是很棒的球員，很開心和他們一起踢球，我在比賽前跟他們說了，他們會盡力幫助我，我也做到了，我得請他們吃飯。”