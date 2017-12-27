2018年1月1日至2020年12月31日 電費3年不起價

（沙巴．亞庇26日訊）政府今日宣布，西馬半島的電費將從2018年1月1日起的未來3年內保持不變，沙巴和納閩的電費則將在明年1月至明年6月維持不變。

能源、綠色工藝与水務部長拿督斯里麥西慕今日在記者會上指出，內閣是在12月13日的會議中作出上述議決。

政府3年回扣63億

他披露，西馬半島由2018年1月1日至2020年12月31日的電費率，將与2014年1月1日起所落實的電費率一致。

“儘管用戶不會在這期間面對任何的電費調整，但當局仍將通過以最新科技為基礎的供電設施，以及國能的支援計划，讓用戶可繼續獲得電供。”

他說，政府同意由明年1月1日至2018年6月，承擔每千瓦時（kWj）1令吉52仙的電費回扣，以及每千瓦時28仙的附加收費，總回扣達9億2937万令吉。

“整体上，政府在2015年3月至2018年6月期間，已為半島的用戶提供63億令吉的回扣。”

詢及沙巴和納閩的電費率只維持半年的原因，麥西慕解釋，半島是在3年前落實獎掖基礎制（IBR），以作為檢討電費的基礎，但沙巴和納閩卻還未落實這項機制。

“希望此機制可于明年6月之后，在沙巴和納閩落實。”

沙電力公司連年虧損

儘管沙巴電力有限公司連年虧損，不過沙巴及納閩的電費於明年上半年維持不變。

也就是說，沙巴及納閩用戶可在明年上半年繼續享有每千瓦時1.20仙電費回扣。

麥西慕今日召開檢討沙巴及納閩電費記者會時指出，2015年3月至2018年6月期間，沙巴及納閩的燃料及電費補貼，料高達16億3100萬令吉。

“政府以民為本，把人民的和諧生活與利益擺在第一位，因此維持電費來減輕人民負擔。”

麥西慕回應記者提問時，也作出澄清，強調該部是以“Insolvent”（現金流動性出現問題）來形容沙電持續虧損的狀態，並非“Bankrupt”（破產）。

他解釋，Insolvent指的是現金流動性出現問題，或該公司仍持有資產，惟成本太高，收入與支出不成正比；但Bankrupt則指有關公司不再持有任何資產。