雜役中風被解僱 積欠屋租遭驅趕 全家睡走廊

（檳城26日訊）52歲的雷世財是複印店雜役，中風後右手無法正常舉起而在3個月前被解僱，家裡失去經濟支柱，並積欠3個月的屋租無法攤還。聖誕節當晚，一家被屋主攆出去，為免流落街頭餐風露宿，一家大小最後留宿組屋走廊，情況令人生憐。

一家四口目前是在打鎗埔F棟組屋走廊留宿。淒慘遭遇讓打鎗埔鄉委會主席駱榮金寄於同情，今日帶領記者了解雷世財一家四口情況，希望能獲社會的援助。

雷世財7年前因工意外傷了右腳，6年前更是不幸中風導致右手無法正常舉起。3個月前，老板基於他右手無力而將其解僱。因為失業而失去收入的雷世財沒有能力繳付3個月的房租，最終遭屋主趕出家門。

“屋主說，租金他不要了，只要回自己的家。”

屋主監督搬家換新鎖

雷世財說，屋主與2名友人是在昨天下午到住家，親自監督搬家過程並更換上新鎖。目前他與家人留宿在無人居住的單位前方。

“小孩昨天被趕出來的時候有嚇到，晚上在走廊睡覺的時候也不停哭鬧，但我卻無能為力，什麼也做不了。”說到這裡，他不禁掉下男兒淚。

他說，早前因中風而無法正常運作的右手大約在1個月前已經痊癒，相信已經可以工作。他希望可以儘快為家人找到住所，以便自己找工維持生計。

雷世財說，他已為前雇主工作了逾20年，可老闆在解僱他的時候卻聲稱當年為了醫好自己的腳，已經花費了3萬令吉，並表示雷世財其實是倒欠老闆3萬令吉，因此只願意賠償1000令吉。

他說，早前的工作月入大約為1500令吉，正好可以維持一家4口每個月所需的開銷，也沒有多餘的錢可儲蓄應急，因此在遭解僱以後就再也沒有能力繳付每個月300令吉的租金。

沒與外籍妻註冊 2孩子無報生紙

雷世財與印尼籍妻子烏米（43歲）育有一名8歲的女兒辛蒂及6歲的兒子阿Boy。他與妻子結婚逾10年，早前住在丹絨區約克路，大約在2年前遷到打鎗埔居住。

“小孩目前就讀免收費的幼稚園，但是因為自己沒有跟妻子註冊結婚的關係，小孩並沒有報生紙，也擔心將來小孩就讀小學時或許會面臨難題。”

“孩子的媽媽希望可以給他們讀書，但是我沒有錢、沒有能力，我當然也是希望可以給他們報生紙和讀書。”

他坦言，雖知可向福利局或相關單位申請援助，但因為沒有相關方面的知識，不知道如何申請政府的津貼，因此一直都沒有向政府提出申請，也沒有向議員尋求協助。

父母過世 兄弟鬧翻 一家人無處可去

詢及是否有家人可以收留時，他表示父母已過世，而唯一的弟弟之前因為爭房產已經鬧翻，原本說好屬於母親名下的房子也已經被變賣，兄弟互不往來。

為照顧子女，雷世財的妻子烏米也只能兼職當清潔或洗碗工人，賺取零碎的收入。

留宿在組屋走廊的雷世財與家人雖然還算是“有瓦遮頭”，但他還是希望可儘快遷走。

“現在已經無處可去，家當全部擺放在走廊外阻礙人家通道，也不是辦法，夜晚睡覺時很冷，上廁所也很不方便，希望善心人士幫幫忙。”

他懇求社會熱心人士伸出援手，儘快替他找到一個棲身之所，安頓好妻小之後，自己將找工維持生計。

打槍鋪鄉委會主席駱榮金說，他已接洽過一些福利團體，不過該單位未能協助雷氏尋得合適的居所，而鄉委會也沒有合適的地方提供暫時的住所。他希望可以透過媒體宣傳協助雷氏尋獲幫助。

駱榮金說，目前雷世財一家人只希望可以找到棲身之處，別無他求。有意協助者可聯絡駱榮金012-488 6870。