【英超聯賽】賽程緊湊破紀錄非首選 市輪換鬥鵲

（倫敦26日訊）以巨大優勢完成了半程的英超領頭羊曼市，週三繼續聖誕新年快車，作客戰紐卡索，主帥瓜迪奧拉在進一步改寫聯賽各項紀錄之餘，預料將會輪換陣容出擊。

上週六，曼市主場以4比0大勝伯恩茅斯，創造了17連勝紀錄，以55分完成了半程，領先居次的同城宿敵曼聯多達13分，被英倫和歐洲媒體視為穩奪本賽季英超冠軍。

曼市的17連勝，只比拜仁慕尼黑保持的歐洲五大聯賽的連勝紀錄少2場，而拜仁的這項紀錄也是由瓜帥執教時所創造。換句話說，瓜帥正朝著打破他自已的紀錄前進。

考慮到曼市本賽季有望爭奪4冠，同時在這一段時期的緊湊賽程，瓜迪奧拉將把其麾下球員的身心健康狀況考量放到第一位，總好過繼續刷新那不實在的歷史紀錄。

瓜帥表示：“曼市的狀況非常好，各球員非常健康，我感到很開心。熱蘇斯缺戰了伯恩茅斯，但他在聯賽杯戰列斯特時打了120分鐘。達尼洛、京多安、貝爾納多都在對伯恩茅斯時幫助過球隊。還有亞亞圖雷。”

“上一週末的比賽，京真科是我們的最佳，但他沒有在伯恩茅斯的比賽上陣。看來我的輪換還不錯，我們接下來每隔四天都會有比賽，明天的比賽，我還是會採用輪換制。”

孔帕尼京多安料首發

在打過紐卡索之后，曼市接下來還需作客水晶宮，主場迎戰沃福特。1月中旬，曼市還需作客硬碰利物浦，也許那時候曼市已經締造了20連勝。

對此，瓜帥說道：“我們現在每勝一場，都會讓所有各方面更好過。我並不會只是想要破紀錄，這並不是我優先考慮的。我會關注紐卡索，這幾天我都和教練組一同研究對手的優弱點，尋求戰勝他們。”

瓜帥預料將讓已經傷癒的孔帕尼重新出戰，這名后防老將有在戰勝伯恩茅斯之役亮了相，聯同京多安、貝爾納多.席爾瓦以及熱蘇斯，都會獲得首發。

紐卡索剛剛在上週末客場3比2擊敗西罕，獲得這兩個月以來的首勝，主帥貝尼特斯呼吁球隊在明日對陣曼市的比賽，繼續保持同樣的戰鬥精神。紐卡索目前只比降級區多出2分，這個排位並不安全。

紐卡索在雙方最近數十次交手，遇上曼市總是無甚辦法，就算是在主場也總是輸多勝少，貝尼特斯希望球隊能夠改善近十次主場未勝曼市的戰績。

貝帥上一場因球隊遭受傷病影響而在陣容方面選擇不多，塞爾維亞前鋒米特羅維奇的背傷未癒暫難亮相，而中場J謝爾維將解禁復出。