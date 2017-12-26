台國防報告書指兩岸軍力失衡 首提濱海決勝灘岸殲敵

（台北26日訊）台灣國防部發表兩年一度的國防報告書，是蔡英文政府任內首次。報告提到中國的國力持續增長，注入大量預算進行國防與軍隊現代化，導致兩岸軍力失衡加劇，台灣軍方將以創新不對稱的思維建構聯合戰力，令敵人陷入多重困境，嚇阻敵人不能輕啟戰事，但如果敵人執意進犯，台方會以“戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵”的用兵理念，實施重層攔截和火力打擊，阻止敵人登島進犯。

這是官方首度公開證實將軍隊過去“灘岸決勝”的戰術概念，轉變為“戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵”。

報告書亦列出過去一年多，中國軍機及艦隊駛近台灣的次數增加，其中有23次軍機飛近台灣，以及有兩次航母繞過台灣。

中國軍艦擾台25次

報告書又提到，面對國際恐怖活動日益猖獗，需要提高警覺，強化國際反恐情報交流，並整合政府機關，強化反恐應變能力。而針對非法海上活動例如濫捕、販毒、走私、偷渡等犯罪行為，台方會致力維護周邊海域安全，展現執法管轄決，確保專屬經濟海域內經濟活動安全。

台F-16V將配掛響尾蛇導彈

雖然美國未同意售台F-35型新一代匿蹤戰機，但台灣空軍自行提升戰力備戰，明年配備最新4架F-16V戰機，且將配掛號稱現今最強短程空對空導彈——AIM-9X Block II型響尾蛇（Sidewinder）導彈，提升近火戰力，強化空防嚇阻力。台灣《自由時報》引述消息報導，為讓AIM-9X飛彈更具戰力，空軍飛行員配有“最新AN/APG-83型AESA雷達和聯合頭盔瞄準系統”（JHMCS），透過紅外線影像標導系統，避開電子干擾，導引AIM-9X導彈進行90度的尋標，達到大角度偏軸飛行，甚至回轉180度進行後射攻擊，即使攻擊發射當時尚未進入導彈尋標器視角內的敵機，一旦敵機被飛彈鎖定，將很難逃脫導彈追擊。

傳過境西雅圖阿特蘭大

蔡英文擬下月訪中美洲4國

台灣總統蔡英文規劃明年1月展開任內第四次出訪友邦行程。

消息人士指，為出席友邦洪都拉斯總統耶南德茲的就職典禮，蔡英文計劃明年1月20日左右出訪洪都拉斯、多米尼加等4個中美洲友邦，並將過境美國的亞特蘭大、西雅圖兩個城市；但因為洪都拉斯選後局勢動盪，出訪時間被迫延後。

總統府發言人黃重諺說，若有確定出訪，會立刻對外發佈；至於蔡英文明年1月是否出訪，目前沒有任何訊息可以公開說明。據指，蔡英文這次出訪的國家，除了洪都拉斯，其他可能訪問的國家，是日前傳出中國動作不斷的多米尼加、海地。

蔡英文上任至今已出訪三次，皆過境美國。相關人士表示，台方過境城市盡量不重複，這次規劃在亞特蘭大、西雅圖；距華府較近的紐約安排難度較高。蔡英文首次出訪過境邁亞密、洛杉磯，第二次過境休斯敦、三藩市，第三次則過境夏威夷、關島。