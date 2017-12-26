危地馬拉追隨美國決定 以色列至少10國使館擬遷耶城

（耶路撒冷26日訊）繼中美洲國家危地馬拉支持美國，宣布將把駐以色列大使館遷至耶路撒冷後，以色列官員聲稱，以國已經和“至少十國”接觸，討論大使館遷往耶路撒冷的事宜。

危地馬拉上週日宣布將把駐以國大使館遷至耶路撒冷，成為首個以行動支持美國承認耶路撒冷為以國首都的國家，遭巴勒斯坦官員抨擊為“可恥”行為。巴勒斯坦外長馬勒基指，危地馬拉總統莫拉萊斯的這一決定，犯下歷史大錯，違反國際法。

危地馬拉和以色列有長期密切關係，亦是第一個國家跟隨美國決定，將駐以國使館由特拉維夫遷往耶路撒冷，兩國都未有具體提出遷移大使館的時間表。

聯合國大會上周在128國支持下，大比數通過反對美國確認耶城為以都的無約束力決議案，危地馬拉是少數9個反對國之一，除了美以兩國，洪都拉斯、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、瑙魯、帛琉和多哥亦投下反對票。外界認為莫拉萊斯不惜掀起外交風波宣佈遷館，是試圖討好美國總統特朗普，確保繼續得到華府援助，同時轉移各方對其涉貪的視線。

危總統圖轉移涉貪壓力

莫拉萊斯於去年上台，近月捲入貪污醜聞，他本人及其兄弟和兒子，正被獲美國和聯合國支持的肅貪委員會調查。莫拉萊斯雖避過委員會的彈劾，但他企圖踢走委員會主席，卻遭最高法院阻止。由於調查工作倚靠與危地馬拉檢察總長的密切合作，華府關注明年新上任的檢察總長會否與委員會合作。若莫拉萊斯在耶路撒冷議題上討好特朗普，華府或對新檢察總長任命隻眼開隻眼閉。

捷克羅馬尼亞或緊隨

以色列副外長霍托夫利昨天透露，以色列與“至少10個國家”接觸，商討遷移大使館至耶路撒冷的事項，其中一些是歐洲國家。

霍托夫利沒有透露以色列所接觸的國家包括哪些，但外交消息人士的話說，考慮遷移使館的包括洪都拉斯、菲律賓、南蘇丹等。

美國《紐約時報》報道，除了美國和危地馬拉外，捷克和羅馬尼亞亦正考慮將使館遷往耶路撒冷。

報復聯國表決耶城案

美砍11.4億預算

（華盛頓26日訊）美國宣布，未來兩年對聯合國的財政預算，將削減2.8億美元（約11.4億令吉）。

美國駐聯合國大使黑利形容，預算是歷史性下降，批評聯合國的低效率和過度開支是眾所周知，指美國不會再讓國民的慷慨淪為被佔便宜，強調會繼續尋求提高聯合國效率，同時保護美國的利益。

聯合國大會上週通過無約束力決議案，指美國承認耶路撒冷是以色列首都是無效。美國總統特朗普曾聲言，會向支持決議案的國家削減經濟援助。黑利就指美國以後再被要求向聯合國捐獻時，將會記著這次投票。