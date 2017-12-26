吳亦凡趙麗穎合唱 慘淪聖誕節驚魂

（北京26日訊）趙麗穎毀了吳亦凡！

吳亦凡周一聖誕節的早上在微博說：“今年的最後一首歌，這個冬天‘想你’陪你們過。”附上音樂的連結與粉絲分享，而同時趙麗穎也在微博說：“如果喜歡一件事情，就去嘗試吧！我離我的‘歌手夢’又近了一小步哈哈。這個冬天，送你們一首新歌，這個冬天，我想說‘想你’。”

兩人一前一後向粉絲宣布這個單曲合作的消息，頓時把粉絲都嚇傻了。隨後吳亦凡在趙麗穎的微博底下留言：“謝謝你相信我找我做歌，你完成得很棒，也恭喜你離自己的歌手夢又近了一步，希望大家可以喜歡這首歌。”

新單曲《想你》中，吳亦凡多負責rap的部分，保持著一慣饒舌高水準，但與趙麗穎合唱副歌的部分就好像在KTV大合唱一樣，慘毀整首歌。趙麗穎獨唱的部分更是可怕，key飄來飄去，不知是否為了與低音炮吳亦凡的歌聲產生落差，試圖呈現出女聲的關係，key高到不行，全程用假音唱“想你，想你，想著你...”令人雞皮疙瘩掉滿地。

《想你》一上線，粉絲在微博上吵不停，分成“支持吳亦凡的選擇”一派，與“趙麗穎硬要求吳亦凡合作”一派，掀起一番口水戰，話題度是炒起來了，但是歌曲禮物甜不甜，就不得而論。而2018跨年，吳亦凡與趙麗穎都同場演出，屆時有可能現場版合唱這首歌曲。