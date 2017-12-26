老千假冒血癌童二姐求助 騙捐款無人性

（八打靈再也24日訊）8歲女童陳家銓血癌二度復發急需90萬令吉醫藥費的新聞見報後，引起坊間高度關注，同時也引來了老千覬覦，先是冒用病患的二姐陳佳妤（10歲）的人頭像，再來透過WhatApps廣發求助訊息，利用哀兵政策激起接收訊息者的惻隱之心，至今已有多人被騙。

《光明日報》致電晨光愛心隊隊長李傑文了解情況得知，如今老千已不再利用臉書管道騙財，轉以軟體訊息採取一對一的攻勢，以一支假號碼（+6011-266225XX）、佳妤的頭像和名義在WhatApps撒網找陌生人幫忙籌款，先是訛稱還欠9700令吉，後再要求借2800令吉以便幫助妹妹度過難關，為了表明自己的善意，對方還信誓旦旦保證兩天后爸爸會退還款項。

惟當收訊者反問能不能撥電進一步談話時，假“佳妤”隨即推搪說自己正在醫院，不方便接聽電話，儘管看似蹊蹺，但一聲聲有禮貌的“姐姐”稱呼，成功讓熱心網友卸下了防備，還安慰“佳妤”會幫忙協助籌款，要“佳妤”不要太擔心。

篡改銀行戶頭資料

不僅如此，老千還非常狡猾在發送銀行轉賬戶頭時篡改了資料，先是要求大家將款項轉至《南洋商報》基金會的OCBC戶頭，之後表示該銀行轉賬速度較慢，希望能轉至另一個馬來亞銀行（Maybank）戶頭。

然而，有關的戶頭卻並非報館基金會戶頭，而是一個署名“AMRAN BIN ALPIRIN”的私人賬戶；為掩人耳目，老千還附上了報館的電郵地址，企圖渾水摸魚讓人誤以為該戶頭隸屬報館。

更甚的是，為了博取信任，老千還在對話中附上了一張醫院病床的“獨家照片”，照片中護士正在照料床上的病童，幾可亂真。

李傑文說：“我已向病患家屬確認了，這張照片並不是他們拍的，而且家銓現在住的醫院護士病服也並非青色，照片中病床上的人並不是家銓小妹妹。”

此外，他也證實，二姐佳妤並沒手機，不可能會發送訊息給別人。

網友匯款1元揭騙局

一名與老千“交鋒”的網友到臉書專頁“Kl吹水站”私訊版主上述事宜，進一步揭發了老千的騙術。

“因網友很疑惑為何家屬會透過WhatApps籌款，所以才會發送所有對話截圖來詢問。”

本報也聯絡上該專頁版主李英賢，他聲稱，網友將所有的對話截圖發送給他，而他也試驗性匯款1令吉到該賬戶，證實並不屬於任何報館的籌款賬戶。

至於有關網友是否受騙，李英賢表示不清楚，但從所有對話看來，相信已有人匯款給老千。

“我已經把老千所有的資料，包括名字和電話號碼都放到專頁上，提醒大家不要再上當。”

利用報導行騙影響報館可信度

李傑文勸誡，這些老千做事留一點良心，畢竟這是關乎一條人命存亡的事，這種詐欺的手段會害死無辜的小生命。

他說，老千頻頻利用媒體的報導行騙，會造成連串反效果，包括民眾會質疑報館的可信度及透明度，或會影響日後其他病患籌款上的困難。

“老千到處騙人，以後公眾要捐款的時候也會有所警惕心，猜忌這些款項是不是真的有捐給當事人，可能大家日后就不再捐款了。”

李傑文吁網友合力揪老千

晨光愛心隊隊長李傑文痛斥老千的行為，並吁請網友合力揪出詐騙善款的老千。

他再度重申，陳家銓小妹妹的籌款事宜，全權交由《光明日報》、《南洋商報》及《中國報》的基金會處理，並沒委託其他組織或個人名義籌款，公眾在捐款時務必謹慎，以免中了老千的計。

他說，那些利用私人銀行戶頭籌款都是假的，大家要小心，不要再被老千所騙，以免一片善心的捐款落入騙子手中。