癲癇症日益嚴重 善團助赴台醫腦 給力小偉健

（吉隆坡24日訊）一名來自詩巫，在本月18日剛度過1歲生日的小男嬰，因患上癲癇症，且病情日愈嚴重，國內醫院皆朿手無策；惟獲知台灣長庚紀念醫院國際醫療中心有為癲癇症進行腦部治療手術後，通過善心人士和馬來西亞善心組織總會的協助下成功籌募到善款，並帶著滿滿的關愛與祝福飛往台灣就醫。

男寶寶劉偉健是在古晉的黃開祥醫生與母親梁青青的陪同下，昨午從詩巫飛抵吉隆坡，並於今早乘搭早上7時45分班機，從吉隆坡飛往台灣。

馬來西亞善心組織總會創會會長拿督斯里王榮桐、永久名譽顧問潘家強、財政郭金龍等人，今日清晨4時許也趕往吉隆坡國際機場送機，除了探望小偉健，獻上關愛與祝福外，也移交了台幣14萬6000元（約馬幣2萬令吉）予梁青青，作為母子倆在台灣進行醫療期間的生活費，並與黃開祥醫生與梁青青進行短暫交流。

該組織發表文告說，本月20日，該組織總會為了能協助小偉健在最短的時間內籌得馬幣25萬令吉的醫葯費，特召開緊急理事會議，當時除了捐助8萬令吉做為醫葯費外，也即時通過該總會在全國的20多個微信群組發動善心人士、理事及會員捐款，並在短短3小時內，籌得32萬令吉。

2萬作為母子在台生活費

文告說明，這筆款項並不包括早前在報章刊登相關新聞，及通過臉書發動籌款後直接匯入該組織戶頭的捐款。

據知，小偉健的病情嚴重，醫院除了安排他進行“生酮飲食”來控制病情外，也只能增加他服食的葯量，或在他病發時給予他服食安眠葯，讓他處於昏睡狀態。

已經與丈夫分居的梁青青（25歲），為照顧兒子已無法工作，也沒有收入。

儘管如此，只要有一線醫治的機會，她還是要把握，絕不輕言放棄。

因此，善心組織除了對小偉健的病情非常關心外，也被梁青青的偉大母愛所感動，除了捐助醫葯費外，也捐助母子倆未來2至3個月在台期間的生活費。

此外，小偉健後續的複診費用，也將由善心組織承擔。

文告提及，小偉健在台灣醫治期間，將進行的醫療護理包括腦部手術、住院進行生酮飲食治療42天（6週）、腦部的核磁共抎檢查，動態心電圖，新陳代謝篩檢、腦部手術後預計住在加護病房觀察照顧1天、一個月半的一般病房住院治療及出院後的門診追蹤治療。