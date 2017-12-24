天秤讓聖誕變調 菲南200死144失蹤

（馬尼拉24日訊）菲律賓南部今年的平安夜並不平安，南部棉蘭老島於上周五起，遭熱帶風暴“天秤”吹襲，帶來的狂風暴雨及山泥傾瀉已造成超過200人死亡、153人失蹤，逾7萬人無家可歸；總統杜特蒂的家鄉達沃市一座商場昨天發生大火，可能多達37人死亡。

總統杜特蒂的發言人說，很不幸地菲律賓再現風災，特別是臨近聖誕節時發生。

移向越南南部一帶

重災區是北拉瑙省，死亡人數為135人，另有72人失蹤。其次是三寶顏半島，有47人死亡及72人失蹤，而南拉瑙省有18人死於風災。“天秤”於昨晚在巴拉望省登陸時，仍是強烈熱帶風暴，但在今天離開菲律賓時已增強為颱風，中心附近最高持續風速為每小時120公里“天秤”於未來一兩天橫過南海南部，並移向越南南部一帶。

“天秤”帶來的暴雨引發洪水及山泥傾瀉，救援人員在一條河發現數十具遺體。風暴還導致一座村莊被山泥掩埋，數以百計房屋被洪水淹浸，部分地區進入緊急狀態。

災民遭鱷魚咬死

警方指，村中大部分房屋被沖走，只留下一些混凝土殘骸，整條村子不復存在：“義工和士兵正挖掘瓦礫，用鏟子尋找更多的屍體。”目前，整體死亡人數為203人，但由於救援人員仍無法到達所有災區，預料死亡人數還會上升。

在巴拉望省，一名53歲男子冒著雨，到漲水的河裏綁緊他的小船，但一去不回。妻子見他一小時後還沒有回家，便託鄰居一起尋人，經過通宵搜索，最終發現他在一條鱷魚的口中，沒有了氣息。