【英超聯賽】17連勝領跑13分 市奪英超幾無懸念

（曼徹斯特24日訊）不出意外，在主場對陣“櫻桃”伯恩茅斯的比賽中，曼市順利的以4比0大勝對手，加上本場比賽，他們已經在聯賽中取得了17連勝，除了埃弗頓和紐卡索之外，英超其他球隊都通通成為了“藍月軍團”的腳下敗將，沒有人會否定本賽季英超將花落曼市的說法！
在本場比賽中，曼市不僅比分領先，在場面上更是佔據絕對的優勢，曼市在場上不斷通過傳球尋找破門的機會，被打得滿地找牙的伯恩茅斯球員，除了在禁區內解圍之外，其他時間根本連球都碰不到。
賽后數據統計顯示，曼市全場完成900次傳球（對手230次），傳球成功率高達91.7%（對手69.1%），控球率也是驚人的78.9%（對手21.1%）。
就這樣，阿奎羅先是在第27分鐘用頭球攻破了對手的大門，此後又在下半場的比賽中貢獻了一傳一射，再加上替補登場的達尼洛打進一球，曼市輕輕鬆松的拿到三分。
年內進球破百大關
截至目前，本賽季英超正式結束半程比賽，曼市在19場比賽中拿到了55分，以13分優勢領先積分榜第2的曼聯，創下英超同期積分差距的紀錄。
而且他們無論進攻還是防守，都是英超最佳，半程戰罷19輪狂轟60球，在2017年內的38場聯賽裡已經攻入101球，繼續擴大改制英超以來的歷史紀錄，直追1982年利物浦的106球英甲神跡了。
曼市今年還剩2場聯賽，先後做客挑戰紐卡索和水晶宮。他們只要在這兩場比賽中攻進5球，就能追平35年前的利物浦，6球即可反超，場均3球“而已”，如果以曼市本賽季場均超過3球的進球了來計算，他們完全可以實現這個紀錄，別忘了首回合交鋒，曼市可是曾5比0生擒“雄鷹”水晶宮。
凱恩戴帽破希勒紀錄 熱刺喝紅酒過聖誕
（倫敦24日訊）憑藉凱恩帽子戲法演出，熱刺客場以3比0完胜“紅葡萄酒”彭利，走出上輪慘敗曼市的陰影，迎來最近6個聯賽客場首度勝利，在積分榜回升至第5位。
此役，凱恩第7分鐘、第69分鐘和第79分鐘連入三球，追平利物浦球星薩拉赫，一起以15球領跑英超射腳榜；同時，這是凱恩2017年第36個聯賽進球，追平了希勒創造的英格蘭球員自然年進球紀錄（1995年）。
本場比賽，伯恩利後衛沃德、西頓和馬爾內因傷缺陣，塔爾科夫斯基禁賽，實力大受影響，打鐵趁熱的熱刺早早取得領先。第7分鐘，凱文朗禁區內絆倒阿里，主裁指向12碼，凱恩主罰點球命中，0比1。
隨後熱刺還有不少進球機會，但凱恩、西索科和阿里的射門不是射偏就是被博佩神勇封出。熱刺直到下半場第69分鐘才擴大擴大領先優勢，西索科直塞，凱恩單刀點球點面對博佩低射梅開二度，0比2。
節禮日喜迎低迷聖徒
第79分鐘，阿里做球，凱恩禁區左肋低射遠角上演帽子戲法，0比3，凱恩2017年總進球達到53球，追平C羅納多、萊萬多夫斯基和卡瓦尼暫列今年射腳榜第二位，僅次於54球的梅西，下一輪回到主場迎戰南安普頓有望追平甚至是超越梅西。
此役之後，熱刺積34分，憑淨胜球優勢力壓同分的阿申納，升上第5名，僅落後第4名的利物浦1分。接下來，熱刺將在節禮日（26日）在主場迎戰南安普頓，後者近況差強人意，過去6輪只收穫可憐的2分（2平4負），上賽季英超也被熱刺雙殺，做客送分的可能性很大。