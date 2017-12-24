【英超聯賽】17連勝領跑13分 市奪英超幾無懸念

（曼徹斯特24日訊）不出意外，在主場對陣“櫻桃”伯恩茅斯的比賽中，曼市順利的以4比0大勝對手，加上本場比賽，他們已經在聯賽中取得了17連勝，除了埃弗頓和紐卡索之外，英超其他球隊都通通成為了“藍月軍團”的腳下敗將，沒有人會否定本賽季英超將花落曼市的說法！

在本場比賽中，曼市不僅比分領先，在場面上更是佔據絕對的優勢，曼市在場上不斷通過傳球尋找破門的機會，被打得滿地找牙的伯恩茅斯球員，除了在禁區內解圍之外，其他時間根本連球都碰不到。

賽后數據統計顯示，曼市全場完成900次傳球（對手230次），傳球成功率高達91.7%（對手69.1%），控球率也是驚人的78.9%（對手21.1%）。

就這樣，阿奎羅先是在第27分鐘用頭球攻破了對手的大門，此後又在下半場的比賽中貢獻了一傳一射，再加上替補登場的達尼洛打進一球，曼市輕輕鬆松的拿到三分。

年內進球破百大關

截至目前，本賽季英超正式結束半程比賽，曼市在19場比賽中拿到了55分，以13分優勢領先積分榜第2的曼聯，創下英超同期積分差距的紀錄。

而且他們無論進攻還是防守，都是英超最佳，半程戰罷19輪狂轟60球，在2017年內的38場聯賽裡已經攻入101球，繼續擴大改制英超以來的歷史紀錄，直追1982年利物浦的106球英甲神跡了。

曼市今年還剩2場聯賽，先後做客挑戰紐卡索和水晶宮。他們只要在這兩場比賽中攻進5球，就能追平35年前的利物浦，6球即可反超，場均3球“而已”，如果以曼市本賽季場均超過3球的進球了來計算，他們完全可以實現這個紀錄，別忘了首回合交鋒，曼市可是曾5比0生擒“雄鷹”水晶宮。