(首爾24日訊)SHINee原本預計在2018年2月分別於大阪巨蛋及東京巨蛋開唱,共舉辦4場演唱會,以“SHINee WORLD THE BEST 2018~FROM NOW ON~”完成連續4年在日本巨蛋演出的紀錄,未料團員鐘鉉突然離世,粉絲在傷心之餘,也紛紛詢問“是否會如期舉辦?”

對此,SHINee日本官網更新公告表示,雖然很想盡快向大家傳達最後決定,但是目前成員以及工作人員都還沉浸在悲痛,“我們必須尊重他們的意願”,除了演唱會,也希望能找到SHINee未來的出路,盼外界再給他們多一點時間,未來會再通知協議結果,“敬請理解與諒解”。(HHC)