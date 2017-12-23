女童血癌二度復發 救救她別捐錯

（吉隆坡23日訊）父親淚訴8歲的女兒陳家銓，經歷血癌兩度折磨。原以為療程完成後便雨過天晴，豈料不到一個月癌症便第三度來襲，醫生也宣告藥石無效，要求家人做好心理準備。不過血癌權威醫生為他們捎來一線希望，並表示已在台灣尋獲匹配的骨髓，如今家屬急需60萬至90萬令吉的醫藥費以拯救女兒的性命，懇請大眾慷慨解囊。

陳仁傑（43歲，原料批發商）與妻子韋慧玲（38歲）育有四名女兒，分別是陳佳汶（11歲）、佳妤（10歲）、家銓（8歲）及莉盈（6歲）。

他週六在晨光愛心隊隊長李傑文陪同下，召開記者會披露，女兒家銓在2歲即2011年時確診患上血癌，並在國大醫院（HUKM）接受一系列的抗癌治療，不料在2015年血癌復發，再度入院接受新的療程，直至今年的8月份才全數完成。

完成療程3周二度復發

“醫生為女兒驗血，檢驗結果良好，便囑咐我們不必再喂女兒吃抗白血球的藥物，之後我們每個星期都帶女兒回醫院複診，就在第三個星期，醫生突然告知病情復發了。”

第三次復發，癌細胞異常活躍，來勢洶洶在家銓小小的軀體內肆虐，主治醫生坦承病情已經到了藥石無靈的地步，眼看女兒的生命慢慢流逝，隨時都會走到盡頭，陳氏夫婦感到非常恐慌，卻又無可奈何。

就在兩人打算放棄治療，好好陪伴女兒走完人生最後的路途，主治醫生推薦梳邦再也醫藥中心的血癌權威教授，該名年屆古稀的醫生曾經治愈過許多癌症末期病患，這一消息猶如在沙漠中看見綠洲，振奮了夫妻倆的士氣，決定陪著家銓再拼搏一回。

然而，龐大的醫藥費讓陳氏夫婦一籌莫展，家銓日前甫送進該私人醫院就已經繳付了近4萬令吉的住院、加護病房及單次化療費用，這還不包括接下來所需的醫藥費及化療療程費用。

陳仁傑指出，他與太太韋慧玲從事蛋糕原料批發的工作，每月收入6000至7000令吉，但這僅夠負擔一家六口的基本開銷，即便把唯一的房子賣了都趕不上醫藥費消耗的速度。

醫藥卡額度不夠用

“我們有幫家銓購買醫藥卡，但是醫藥卡額度有限，一年只有7萬5000令吉的固打，在女兒轉進私人醫院後，我一周就用掉了4萬令吉，醫藥卡的保障及我工作賺的錢根本無法應付醫藥費。”

根據私人醫院估計，骨髓移植手術加上術後昂貴的藥物注劑等費用，大約需要60萬至90萬令吉。

改名盼帶來好運

陳仁傑指出，當初也是因為家銓的病情，才讓夫妻倆萌生懷第四胎的念頭，想著幼女莉盈的臍帶血或能挽救家銓的性命，然而，三個女兒的骨髓皆與家銓不匹配。

“女兒原名是家萱，但是師傅說這個名字不好，所以就換了‘銓’字，只要別人說什麼好，我們就抱著死馬當活馬醫的心態去嘗試。”

想讓女兒重獲新生 盼各方助籌醫藥費

陳仁傑略帶愧疚的說，女兒從出世到現在從來沒有享受過什麼，生活都被藥物和化療圍繞，更沒有機會到學校好好學習。 “從2歲開始她就經常要進出醫院，沒有辦法好好上學，二年級只上了幾個月的課又進院治療。” 為此，他懇切希望能夠為女兒籌到醫藥費，為女兒搶一張新生命的入場票，如今他只求能夠延續家銓的生命，只要孩子能夠生存，他別無所求。 他哽咽說道：“希望大家能夠幫助我女兒度過危險的時刻，我已經沒有辦法了……（女兒）一次又一次的病發，希望大家能夠盡量幫忙。” 不想孩子情緒低落 夫婦隱瞞女兒病情 為了不讓孩子們受到負面情緒影響，夫妻兩人選擇對女兒們隱瞞實情，就連家銓也不知道自己患癌，每當她問起時，家人總會回答：“因為家銓的血液有蟲，所以需要去醫院捉蟲。” 家銓一直都對這個說法深信不疑，因此從不對治療感到抱怨，就連每3個月固定進行的抽取骨髓也從來不喊一聲疼，樂觀開朗的態度讓大人也自嘆不如。 病情反復但從不哭鬧 陳仁傑語帶哽咽表示，家銓是個堅強的孩子，一路在抗癌的路上堅持下來，即便病情反复也從不會哭鬧，非常乖巧。 今年8月份完成所有化療療程後，家銓開心的出院，之後到醫院複診檢驗也懷抱愉悅的心情，然而，不到一個月的時間病情再度惡化，這一次，家銓似乎感覺出了不對勁。 “她9月份再度進院展開治療，看到那些好不容易已經擺脫的化療管子重新插在身上，她就察覺到了異樣，像是知道自己的病情惡化。” 他透露，家銓現在已經不願意開口說話，和她說話時，她也只是用眼神看著他們，靜靜落淚，感覺得出她很消沉，不像以往那般開朗活潑。 『不要妹妹死』 二姐哭求各界救妹 “哥哥、姐姐，請救救我的妹妹，我要妹妹好起來跟我一起玩，不要妹妹死……”，年僅10歲的二姐佳妤直至今日的記者會才被告知妹妹患上癌症，隨時都可能逝世，這一消息猶如震撼彈擊碎了小小的心靈，她在記者會過程中不斷以淚洗臉，稚嫩的臉上皆是憂心的神情，讓人不忍。 佳妤靜靜聆聽著在場大人的談話，唯有臉上的淚水透露著心中難以平復的傷感，從來沒有想過去醫院“抓蟲”的妹妹正面臨死神的考驗。 平日非常照顧妹妹的佳妤說，自己知道消息後非常傷心，平時自己也常陪伴妹妹玩耍，擔心妹妹會突然離開。 看見姐姐佳妤哭得那麼難過，在一旁不說話的小女兒莉盈也轉過身悄悄拭淚。 事實上，家銓原本會出席今日的記者會，但在前一天（22日）病情突然惡化，不斷嘔吐，尿液還帶血，因此在今天被緊急送進加護病房密切觀察。 李傑文：已尋獲合適骨髓 盼老千勿冒充募款 晨光愛心隊隊長李傑文指出，醫生已透過台灣慈濟組織找到幾個合適的骨髓匹配者，儘早進行移植手術就能出現生機，希望公眾能夠慷慨解囊。 “這個手術越快進行就越好，只要有一線生機都要試試。” 基金會處理 此外，他強調，籌款事宜將全權交由《光明日報》、《南洋商報》及《中國報》的基金會處理，沒有委託其他組織或個人名義籌款，提醒公眾在捐款時務必謹慎。 “那些利用私人銀行戶口籌款的都是假的，大家要小心，也希望這些老千高抬貴手，這個女孩的性命危在旦夕，不要耽誤了寶貴的救治機會。”

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