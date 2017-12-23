熱帶風暴一波接一波 天秤襲菲南74死

（馬尼拉23日訊）熱帶風暴接連來襲，繼“啟德”之後，今年的第27號颱風“天秤”以強熱帶風暴登陸菲南棉蘭老島，為當地帶來洪水和泥石流等災害，造成至少74人死亡。

“天秤”昨天凌晨在棉蘭老島的東達沃省登陸，風速達到每小時60公里，瞬間風速可達每小時90公里，風暴所經之處還帶來了中等強度以上的降雨。總統杜特蒂的家鄉達沃市周邊多地遭受洪水襲擊，政府部門連夜展開對被圍困居民的營救工作。洪水還衝垮了多處道路和橋梁。

戰亂區馬拉維也受災

南拉瑙省是災情最嚴重的地區之一。當地民防官員說：“我們強迫某些村莊的數百村民撤離，但洪水水位暴漲，救災人員無法抵達其他地區。”至今已有超過1萬2000人需撤離家園。

剛被戰火蹂躪的馬拉維市也是洪水氾濫區之一。颱風使還居住在臨時疏散中心的難民們雪上加霜，當地亟待物資援助。

菲律賓位處太平洋颱風帶，平均每年遭遇20股颱風和熱帶風暴，尤其是年尾的時候。這是當地短短一個週內遭受的第二場熱帶風暴，上週“啟德”在中部共造成80人死亡或失蹤。

菲律賓氣象局說，“天秤”將掠過棉蘭老島，進入菲律賓內海蘇祿海，其強度受到棉蘭老島地形的削弱，已經降為熱帶低壓。目前，“天秤”正以每小時20公里的速度向西行進，其後將橫過巴拉望島，進入南海海域。雖然有傳“天秤”可能會撲向馬來西亞沙巴州，但大馬氣象局仍在密切監督，暫未對“天秤”發布任何警報。