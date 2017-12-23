【英超聯賽】領先兩球被反超再扳平 雙紅戰刺激啊

（倫敦23日訊）英超老四爭奪戰作為聖誕新年快車的序幕戰果然沒有讓球迷失望！“鎗手”阿申納與“紅軍”利物浦週五在酋長球場聯合奉獻了一幕進球盛宴，雙方最終戰成3比3平手，從紅軍領先兩球到被反超再完成扳平，全場比賽節奏非常快速緊湊，雙方球迷都高呼心臟都受不了。

此役之前，利物浦與阿申納在積分榜上分居第4及第5名，紅軍近領先鎗手1分，勝者將位居第四。雙方此役都派出最強陣容出戰，紅軍前場“四重奏”薩拉赫、菲爾米諾、馬內和庫蒂尼奧再次合體，鎗手也祭出了拉卡澤特、桑切斯、厄齊爾和伊沃比的進攻強陣，雙方擺明要用進攻來壓住另一方。

開場之後，雙方經過短暫試探後，利物浦進攻上明顯壓過鎗手，溫格球隊上半場竟然沒有一次射正球門，這也是他們今年1月1比2輸給沃福特的比賽後，17場主場聯賽以來首次上半場沒有一次射正目標！

雪上加霜的是，不僅被庫蒂尼奧先拔頭籌，易邊之後不久，薩拉赫又將比分改寫為2比0，幾乎所有人都認為這將是一場大屠殺，阿森納卻突然像睡醒了一樣全隊發力猛攻，完成了388秒連進三球的瘋狂壯舉！

第26分鐘，薩拉赫禁區右側傳中打在科斯切爾尼腿上偏轉，庫蒂尼奧近距離頭球攻門吊過切赫入網，0比1，本賽季英超進球提升至15個；第52分鐘，薩拉赫與菲爾米諾進行錯位交叉後，在禁區弧頂處面對穆斯塔菲和貝萊林防守時打門，皮球擊中穆斯塔菲的腿後，形成了一道向外旋弧線越過切赫十指關，0比2。

388秒瘋狂飆3球

如夢初醒的鎗手馬上吹響了反攻的號角，第53分鐘，拉卡澤特禁區內將球分到右側，貝萊林傳中，桑切斯後點在戈麥斯前搶閘衝頂，皮球從利物浦門將米尼奧萊的雙腿間穿過，比分變成了1比2。

剛進球不過1分，阿申納馬上再打進一球追平比分，伊沃比前場橫傳中路，扎卡拿球後起腳遠射，米尼奧萊嘗試將皮球托出橫梁，卻沒想到錯誤閱讀皮球飛行路線，皮球擦過米尼奧萊手臂後落在網窩內，2比2。

士氣被推倒頂點的阿申納在2分鐘後完成反超。第58分鐘，厄齊爾與拉卡澤特撞牆，後者禁區內腳後跟做球，厄齊爾插上後形成單刀，面對米尼奧萊的出擊，他輕巧的搓射，皮球恰好飛過了米尼奧拉的身體，3比2。

不甘就此落敗的利物浦繼續進攻，並在第73分鐘扳平比分，埃姆雷-詹分球無人防守的菲爾米諾，巴西前鋒禁區弧頂處趕在三人包夾前起腳打門，皮球被切赫撲擋後仍落在球門內，3比3，隨後雙方互有組織進攻，但沒能改寫比分，最終握手言和收場。

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