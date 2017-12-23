【英超聯賽】領先兩球被反超再扳平 雙紅戰刺激啊

（倫敦23日訊）英超老四爭奪戰作為聖誕新年快車的序幕戰果然沒有讓球迷失望！“鎗手”阿申納與“紅軍”利物浦週五在酋長球場聯合奉獻了一幕進球盛宴，雙方最終戰成3比3平手，從紅軍領先兩球到被反超再完成扳平，全場比賽節奏非常快速緊湊，雙方球迷都高呼心臟都受不了。
此役之前，利物浦與阿申納在積分榜上分居第4及第5名，紅軍近領先鎗手1分，勝者將位居第四。雙方此役都派出最強陣容出戰，紅軍前場“四重奏”薩拉赫、菲爾米諾、馬內和庫蒂尼奧再次合體，鎗手也祭出了拉卡澤特、桑切斯、厄齊爾和伊沃比的進攻強陣，雙方擺明要用進攻來壓住另一方。
開場之後，雙方經過短暫試探後，利物浦進攻上明顯壓過鎗手，溫格球隊上半場竟然沒有一次射正球門，這也是他們今年1月1比2輸給沃福特的比賽後，17場主場聯賽以來首次上半場沒有一次射正目標！
雪上加霜的是，不僅被庫蒂尼奧先拔頭籌，易邊之後不久，薩拉赫又將比分改寫為2比0，幾乎所有人都認為這將是一場大屠殺，阿森納卻突然像睡醒了一樣全隊發力猛攻，完成了388秒連進三球的瘋狂壯舉！
第26分鐘，薩拉赫禁區右側傳中打在科斯切爾尼腿上偏轉，庫蒂尼奧近距離頭球攻門吊過切赫入網，0比1，本賽季英超進球提升至15個；第52分鐘，薩拉赫與菲爾米諾進行錯位交叉後，在禁區弧頂處面對穆斯塔菲和貝萊林防守時打門，皮球擊中穆斯塔菲的腿後，形成了一道向外旋弧線越過切赫十指關，0比2。
388秒瘋狂飆3球
如夢初醒的鎗手馬上吹響了反攻的號角，第53分鐘，拉卡澤特禁區內將球分到右側，貝萊林傳中，桑切斯後點在戈麥斯前搶閘衝頂，皮球從利物浦門將米尼奧萊的雙腿間穿過，比分變成了1比2。
剛進球不過1分，阿申納馬上再打進一球追平比分，伊沃比前場橫傳中路，扎卡拿球後起腳遠射，米尼奧萊嘗試將皮球托出橫梁，卻沒想到錯誤閱讀皮球飛行路線，皮球擦過米尼奧萊手臂後落在網窩內，2比2。
士氣被推倒頂點的阿申納在2分鐘後完成反超。第58分鐘，厄齊爾與拉卡澤特撞牆，後者禁區內腳後跟做球，厄齊爾插上後形成單刀，面對米尼奧萊的出擊，他輕巧的搓射，皮球恰好飛過了米尼奧拉的身體，3比2。
不甘就此落敗的利物浦繼續進攻，並在第73分鐘扳平比分，埃姆雷-詹分球無人防守的菲爾米諾，巴西前鋒禁區弧頂處趕在三人包夾前起腳打門，皮球被切赫撲擋後仍落在球門內，3比3，隨後雙方互有組織進攻，但沒能改寫比分，最終握手言和收場。
強調進攻是最佳防守 溫格：擺大巴是侮辱
阿申納主帥溫格賽後指斥記者擺大巴建議的提問，認為這種戰術對於他來說是一種侮辱，“如果在我們領先的後，採取更加保守的戰術的話，我們可能會全取三分，但我並不會這樣做。”
是役，“鎗手”混亂的防守，讓他們在比賽的前50分鐘就兩球落後，但隨後他們在5分鐘之內連入3球，反超比分。對此，記者問溫格他是否覺得當時應該“擺大巴”防守呢？
溫格答道：“在我的戰術字典裡沒有‘大巴’這個詞語，我也不知道是誰創造了這樣的表述，但是好像和足球不太沾邊。”
他隨後補充說：“進攻對於面對利物浦這樣的球隊是最好的防守。你要知道，當他們擁有如此高質量的向前進攻能力，他們總是能取得進球的。”
“我覺得我們下半場沒遇到什麼麻煩，但是他們的進攻端火力全開，很難說密集防守就不會丟球。”
遺憾錯失太多進球 克洛普：紅軍只會堅持進攻
利物浦主帥克洛普賽后為球隊錯失過多進球機會感到遺憾，並強調“紅軍”往後也只會堅持進攻。
渣叔首先對比賽進行總結：“真的很難去解釋，在我們沒有防住對方的傳中之前，我們應該進三球、四球甚至五球，這種感覺很奇怪。能夠在對陣阿申納的比賽中拿到一分，對於全世界大多數球隊來說都是個不錯的結果，但我們此刻的感覺並不是特別好。除了那10分鐘，阿申納都不在比賽狀態。”
中場大將米爾納賽后受訪時表示，利物浦有時應該踢得更沉悶一些。顯然，他說的就是拿到像曼市那樣更多的1比0、2比1的小勝，暗指球隊領先後踢得不夠“收”。
不過克洛普對此不予認同，“米爾納意思是說我們可以更多控制比賽，但當時不是那樣的形勢。當時我們幾乎所有人都在禁區附近，但因為防守沒有做到位，還是被對手進球了。這與控制比賽無關。”