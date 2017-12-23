擋救護車毆傷司機 2騎士坐牢罰款

（太平22日訊）被控毆打救護車司機及阻礙救護車去路的3名青年今日在法庭俯首認罪，17歲第三被告轉為警方污點證人，法官將在1月24日下判，至於兩名被告則被判入獄一個月，以及分別被罰款4000及1000令吉。
3名被告分別是莫哈末諾阿番迪（20歲）、阿都阿茲斯（20歲）及莫哈末沙菲（17歲），皆來自峇眼色海。
第一被告莫哈末諾阿番迪及第二被告阿都阿茲斯，被控於今年12月17日凌晨1時40分，在新板魏路一個交通燈處，毆打救護車司機沙里夫，造成司機的眼部受傷，觸犯刑事法典第323條文（蓄意傷人）。
第一被告控2罪
兩名被告俯首認罪後，被判入獄一個月及罰款1000令吉或以3個月監禁替代。
第一被告莫哈末阿番迪也面對另一項控狀，即與第三被告莫哈末沙菲在同時同地，故意阻礙公務員執行任務，抵触刑事法典第186條文（妨礙公務員執行公務）。
第一被告被判入獄一個月及罰款3000令吉或以6個月監禁替代，刑期同時執行；第三被告的控狀將於下個月24日下判。
來自大馬法律援助局的義務律師西華都烈為被告求情時說，3名被告是因一時沖動才作出過激的行為，希望推事莫哈末哈拉輕判。
主控官羅斯瑪麗亞則表示，阻礙公務員辦事及毆打公務員是相當嚴重的罪行，此事已引起公眾的關注，希望法庭重判，以儆效尤。
新闻背景——阻擾救護車釀車禍 3飆車族毆傷司機
本月17日凌晨約1時40分，53歲的救護車司機載送一名病人前往太平醫院，途經太平甘文丁收費站附近交通燈處時，遇上一批在路上飆摩多的青少年。
司機於是通過擴音器，呼籲前方阻路的飆摩多青少年讓路，不料該批青少年不但不讓路，還圍攏著救護車。
其中一輛摩多過後不慎撞及救護車而倒地，這批青少年竟把救護車司機拖出來痛毆一番，造成司機前額受傷縫了4針。
當這批青少年逃走後，司機隨著忍痛繼續將病人送忘太平醫院，過後才到太平警局報案。
司機說，他記得其中一個打他的少年的摩多車牌，其他摩多則沒有車牌。經常途經該路段的他還說，事發地點是飆車黨或賽車黨最喜歡出沒的地方，特別是週末，經常有一群飆車黨出沒，他們甚至飆車到凌晨3時。
太平警區代主任拉茲蘭受詢時說，警方是援引刑事法典第147條文（製造騷亂）調查此案，並已扣捕3人。3名嫌犯被帶上太平法庭，被延扣4天至本月22日助查。