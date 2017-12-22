自治區重選投票率創新高 加泰獨派贏過半議席

（馬德里、布魯塞爾22日訊）西班牙加泰羅尼亞自治區議會重選投票結束，投票率逾八成創下歷史新高。當局點算99.9%選票後，確認獨派贏得議會過半數、共70個議席。這意味早前被馬德里政府革職的普伊格蒙特，將重獲加泰羅尼亞區政府主席職。

投票結果顯示，反對獨立的公民黨以37席成為獲得最多議席的政黨，普伊格蒙特所屬歐洲民主黨獲得34席位居第二，左翼共和黨以32席排名第三，反資本主義的人民團結候選人黨則以4席位居第四。雖以個別政黨來說，歐洲民主黨未獲最多席位，但結合共和黨及人民團結候選人黨所得議席，在135個席位中3個獨派政黨共獲70席，已超越控制議會所需的68席。

上一次2015年選舉，獨派嬴得過半的72席。

普伊格蒙特率先宣佈勝選

普伊格蒙特在比利時首都布魯塞爾與支持者見面，他形容獨派在今次選舉的勝利是不爭的事實。

還未完成點票前，普伊格蒙特已率先發表勝利宣言，指“這是我們贏得了他人聽取我們聲音的權利。”並稱“加泰共和國贏了”。期間多名情緒高漲的支持者更歡呼“主席！主席！”

普伊格蒙特還批評西班牙首相拉霍伊早前解散加泰議會的決定，指重選結果無疑是摑了拉霍伊一巴掌。他亦強調，歐洲需要認清拉霍伊的方法不能解決問題，同時希望歐盟伸出援手，協助被控叛亂等罪的他重返加泰。不過，歐盟委員會重申，無論加泰議會選舉結果如何，歐盟立場不變。

此外，獨派人士也呼籲馬德里政府釋放遭羈押的“政治犯”。

加泰羅尼亞10月舉辦公投後宣佈獨立，馬德里政府隨即通過引用憲法，終止加泰自治權，罷免自治區政府領袖並解散議會，通過重選給當地550萬合格選民再一次表達意見的機會。

反獨立政黨揚言續周旋