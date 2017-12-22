涉偷檳佛學院臥佛 捉到了

（檳城22日訊）檳城佛學院一尊臥佛像被偷後，警方經過兩天的調查，今日逮捕一對華裔男女嫌犯，並成功取回失竊的臥佛像。

該尊臥佛像約1尺高，價值約1萬令吉，已供奉在佛學院超過90年。

男嫌是古董商

警方昨日接到投報後，立刻展開調查行動，今早成功逮捕一名29歲女嫌犯。隨後，再逮捕36歲的古董商，並取回失竊的臥佛像。

該女嫌犯目前無業，為古董商的朋友。警方明日將押送他們到法庭申請延長扣留令。

該尊臥佛像是於本月11日上午8時許被一對男女偷走，檳城佛學院在本月20日發現佛像不翼而飛後，立刻前往警局報案。

根據閉路電視拍攝的視頻，該男子爬上神台取下一尊白色臥佛像後，交給身旁的女子，該女子把佛像收進黑色手提袋。雖然期間有一名信徒經過，但沒有察覺他們的偷竊行為，而兩人則若無其事離開。

妙輝法師：佛教徒需遵循教誨

勿因一時貪念犯錯

不問自取便是偷，即使是小事情也不能蒙混帶過，因為每個人自己種下的因，必定會反映在將來的果。檳城佛教居士林宗教顧問妙輝法師指出，佛教徒必需遵循佛陀教誨，切莫因一時貪念而犯下錯誤。

在本月11日，一對男女在大庭廣眾下偷走檳城佛學院的一尊純白臥佛像，事後若無其事地離開佛學院，整個偷竊過程皆被閉路電視拍下。檳城佛學院負責人雖然已就此事報案，但至今佛像未被歸位。

妙輝法師今日接受光明日報訪問說，佛教徒要修持的基本五戒是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語及不飲酒與不用麻醉物品，所以若有關偷盜者是佛教徒，就應該知道自己已犯了第二戒。

他說，一切慾望皆因貪念而起，一旦心生貪念就會胡思亂想，進而做出各種禍端，甚至為了達到目的而不擇手段。

“偷竊本來就是不可取的行為，更何況對方還偷竊佛像。”

他補充，偷佛像或放火燒寺廟等的行為都是對佛陀不敬。佛教注重因果輪迴，當事人犯的錯只能由他自己承擔，誰也不能代替他承受後果。

他勸告世人千萬不要偷竊，因一時的貪念會造成別人起煩惱之心，失去財物的人必須費心費力尋回失竊品如報案等。

“如果你想要那件物品，你應該先詢問對方意見，如果對方自願禮讓，那就不是偷竊。”

他坦言，現代社會尤其是年輕一輩，對因果的觀念與認知已非常薄弱，他們不相信因果甚至不害怕因果。

“現代社會的發展及教育導致許多人缺少關注因果輪迴，我希望身為佛教徒的父母多教導孩子，讓他們明白因果輪迴的重要性。”

邱吉壽：交給警方處理

另一方面，檳城佛學院院長拿督斯里邱吉壽受詢時說，今天尚未有人前來歸還佛像。他們日前已向柑仔園路警局及百大年路警局報案，警方表示已著手調查。

他指出，之前他們從沒想過會有人來到佛門重地偷竊佛像，經過此事之後，他們會加倍謹慎提防。

他對佛像失竊一事深表無奈，但若有心想偷，即使該院安裝了閉路電視，也無法起到阻嚇作用。