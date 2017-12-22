【英超聯賽】藍月銳不可擋 這櫻桃吃定了

（曼徹斯特22日訊）英超聖誕新年快車正式啟動，曼市的連勝紀錄究竟能延續至多少場？體力疲勞轟炸將對曼市造成多大的傷害？球迷們都迫不及待希望得到答案。

本賽季，瓜迪奧拉率領曼市在英超聯賽如入無人之境，先後斬殺英超Big6的利物浦、阿申納、切爾西、曼聯和熱刺，將英超連勝紀錄擴大至16場，目前正朝着自己在拜仁慕尼黑執教時期的19連勝紀錄前進。

接下來，曼市將先後迎來伯恩茅斯、紐卡索和水晶宮三個保級份子，三隊目前的聯賽積分合起來比曼市還沃福特少4分。如果能延續連勝節奏，明年1月3日回到主場迎戰將是改寫紀錄的時刻。

先說週六對手伯恩茅斯，“櫻桃軍團”在過去6輪不勝後（3平3負），排名跌至第16名，僅僅比降級區高出1分，接下來一段長時間恐怕都要為保級而戰。事實上，伯恩茅斯本月大部分時間都在與英超big6交鋒，連續負於曼聯、利物浦，切爾西三大豪強，全隊士氣已經被削到最低。

伯恩茅斯身心俱疲

值得一提，曼市在周中的聯賽杯中還輪換了大半主力，德布勞內、阿奎羅、薩內、斯特林、費爾南迪尼奧、奧塔門迪全面輪休；反觀伯恩茅斯則對杯賽相當重視，幾乎大部分主力都首發踢滿全場。不僅如此，伯恩茅斯輸給切爾西的聯賽杯一役，與曼市之戰相隔還不到三天時間，且連續兩場都是客場作戰，可謂身心俱疲。

上週末與熱刺之戰，曼市也打出了王者霸氣，進攻上，大衛-席爾瓦缺陣前場推進依舊靈活多變，防守亦非常穩健，全面壓制熱刺進攻群，凱恩、阿里和孫興民被隱沒在前場。可以預見，伯恩茅斯此番作戰將在後場擺出大巴迎戰，寄望能在反擊和定位球上奇襲。