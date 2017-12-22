韓首破外籍人電騙黨 逮51疑犯多為台灣人

（首爾22日訊）韓國警方在濟州島破獲電訊詐騙集團，逮捕51名疑犯，當中主要成員多為台灣人。該集團的詐騙對象遍及台灣和中國；警方正在清查受騙者人數，以及集團犯罪所得。這也是韓國首次破獲由外籍人士設置的電騙客戶服務中心。

韓國媒體引述警方指，台灣警方早前發現有從韓國撥出的詐騙電話，遂循線追蹤調查，經駐韓台北代表部向韓國執法部門提供資料。當地警方其後向檢方申請逮捕令及搜查令，前日下午突擊濟州島一棟別墅，將詐騙集團成員一網打盡。

從新聞報導相關影片可見，當天首爾警察廳國際犯罪搜查隊刑警、法務部出入國管理事務所幹員等120名執法員，猶如警匪動作片般，破門進入詐騙集團成員窩藏的別墅，當時嫌犯一度企圖毀滅證據，但及時被阻止，警方還不斷向嫌犯大喊：“快出來，趴下！”

受害人遍及兩岸

韓國警方指出，該詐騙集團以台灣人為首，成員大多數是台灣人，當中也有中國人，他們在濟州島租用兩棟別墅，並設置數十台電話，跨海向中國及台灣民眾騙取金錢。

國台辦回應順應民意

中國堅決懲治電騙犯

（北京22日訊）肯雅電訊詐騙案昨日在北京宣判，涉案44名台灣籍嫌犯都被判囚，中國國台辦昨晚回應指，中國本著有利於打擊犯罪、有利於維護司法公正、有利於保護被害人權益的立場，堅決懲治電訊詐騙罪犯。

國台辦發言人安峰山表示，中國司法部門在偵查和審理過程中嚴格遵守法律規定和法定程序，充分保障被告人訴訟權利，依據犯罪事實、性質、情節和對社會危害程度，依法判決。

安峰山續指，以台灣犯罪分子為首的電騙案頻發，兩岸人民深受其害。中方將跨境電訊詐騙犯罪分子緝拿歸案是順應民意，也是維護權益的正義之舉，得到國際社會的理解和支持。而宣判後有關方面已應家屬要求，安排會見。

288台嫌遭遣送中國

據台灣陸委會統計，包括昨天被判刑的44名台灣人在內，至今已有288名涉及海外電騙案的台灣籍疑犯遭遣送到中國，當中105人的家屬曾申請探視，但僅11人的家屬獲准。