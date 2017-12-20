又是愛情包裹 女子奉上13萬 還有人相信？

（吉隆坡20日訊）28歲女收銀員墜入男網友的“愛情包裹”陷阱，被騙走13萬5000令吉後，詐騙集團還貪得無厭，一而再向事主索取更多款項，還恐嚇事主若不乖乖就範，除了會把事件鬧到事主的公司外，還會找警察上門逮捕她，並將她提控上庭；以致女事主精神承受莫大壓力，一度還萌起輕生念頭，讓她精神和經濟上都備受極大煎熬。

受害者是來自雪蘭莪州的謝小姐，她今日通過馬華公共服務及投訴部召開記者會，提醒大眾不要上當受騙。

她是在本月5日於手機社交軟體“Instagram”中，認識一名自稱在玻利維亞海上從事石油工程師的英國籍男子詹姆斯，雙方較後便在Instagram互通訊息。

謝小姐說，她在Instagram並不活躍，當天是詹姆斯主動發出訊息給她，兩人才開始在Instagram聊天，並漸生好感。她承認跟詹姆斯關係曖昧，但不至於是情侶關係。

兩天後，詹姆斯通過Instagram傳送簡訊給她說，為紀念兩人的友情，他將贈送她一份貴重的聖誕禮物，包裹內包括手提電腦、蘋果手機、珠寶、平板電腦、名牌手提袋、鞋子、香水及手錶等，但沒提及包裹內有現金。

本月13日，謝小姐接獲一名自稱是來自快遞公司巫裔女職員的來電，指她的包裹超重，遭關稅局扣押，需繳付5000令吉稅額才可取回包裹。

謝小姐為取得男網友送來的這份貴禮，便依言匯款5000令吉至指定的一家銀行，一名巫裔女子的戶頭。事主滿心歡喜期待包裹到來之際，該名快遞公司的女職員卻再次聯繫她，告知有關包裹內含有總值100萬美元的不明來歷現金，並進一步要求她支付3萬令吉，以獲取“反恐證明文件”，證明款項不涉及洗黑錢活動。

向同事與男友借11萬

謝小姐表示，當時她有詢問擁有相關知識的朋友意見，確認對方提出的理由合理後，才又把3萬令吉款項匯入巫裔女子另一家銀行的戶頭。

之後，該快遞公司的女職員第三度聯繫謝小姐，要求她支付包裹的消費稅和保險費，數額高達21萬令吉。她因本身已無能力支付這筆款項，事主只好向同事和男友借錢，但最後只匯款10萬令吉到指定的一家本地銀行的另一名女巫裔的戶頭。

前前後後，謝小姐共支付對方13萬5000令吉。她說，這筆錢當中，有11萬令吉是跟同事和男友借回來的。

若不遵照指示 將往公司找碴

謝小姐提到，這段期間，該名快遞公司的女職員和詹姆斯都輪流聯繫她，一再要求她支付更多款項，還恐嚇她若不遵照指示，將把此事鬧大，並前往其公司找碴。

謝小姐在目前的公司服務已8年，由於工作性質是涉及跟顧客處理大筆交易，她擔心事件被公司知道後，恐飯碗不保，所以才一再妥協，滿足對方匯款的要求。

她說，對方還恐嚇她，若不合作，就會針對包裹內有大筆不明來歷的現金事件向警方報案，屆時她將被警察逮捕，甚至會被提控上庭，面對刑事罪。

她因擔心面對牢獄之災，一時害怕下，唯有匯款了事。

得知事主要報警

快遞女職員掛電

謝小姐在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的要求下，在記者會現場3次撥電給該名快遞公司女職員。第一次撥電成功，對方在聽到事主聲稱會就自己被騙一事報警後，便匆匆掛電。

當事主嘗試再度撥電給對方時，對方已沒接聽電話。記者會結束前，謝小姐第三度撥電給對方，對方依舊沒接電話，進一步確認了這是一宗騙局。

謝小姐說，她從未跟詹姆斯在電話中聊天，也從未見面，彼此都是通過Instagram保持聯繫，所以她也無法確定對方發送的個人照片是否是其本尊。

她之前曾要求詹姆斯讓她看看臉書的帳號，可是對方諸多藉口推辭，還聲稱自己在海上工作，無法跟她通電，從那時起，她已開始懷疑詹姆斯是騙子。

事情發生後，她已向男友坦白一切，男友非但沒怪罪她，還安慰她說失去的錢可以賺回來，才讓她釋懷。

今年接14投報 騙款近800萬

馬華公共服務及投訴部於去年共接到超過16宗愛情包裹詐騙的投訴，而今年至今則有14宗，受害者以女性居多，共有10人，被騙的數額高達792萬5000令吉，從最低的6000令吉至最高553萬8000令吉。

張天賜說，即便其投訴部已召開多次記者會提醒民眾，但依然還是有人上當，讓他感無奈。他強調，天下沒有白吃的午餐，民眾要多加提防，不要輕易匯款他人索取包裹。