加泰議會今重選 兩派最後造勢催票

（巴塞羅納20日訊）西班牙加泰羅尼亞自治區今年10月單方面宣佈獨立後，遭中央政府收回自治權，明天將舉行地方議會重選。民調顯示，支持與反對獨立陣營支持率接近，預計沒有政黨取得過半數議席，最終很可能出現懸峙議會。

投票前夕,兩派陣營作最後拉票。首相拉霍伊前往巴塞羅納出席造勢活動，為支持統一的執政人民黨候選人站台。拉霍伊強調，重選議會是捍衛國家民主、法治及憲制的做法。

前主席籲捍衛尊嚴

獨立派的歐洲民主黨在巴塞羅納舉行大型造勢集會，出走比利時的加泰前主席普伊格蒙特，透過視像系統發表講話，呼籲選民捍衛自治區尊嚴。他說：“讓我們一起滿懷信心，就如我們於10月1日時的信心，當天我們以投票捍衛尊嚴，現在讓我們一起捍衛（自治區”主席、政府，以及作為國家的主權，和我們的正當性。”他又表示若獨立陣營獲勝，一定會重返加泰。獨派的共和左翼黨成員去到馬德里監獄，探望仍在囚的自治區前副主席洪克拉斯，代表批評馬德里政府作出政治羈押，阻止洪克拉斯勝出自治區議會選舉。包括洪克拉斯在內的8名自治區政府前內閣官員和2名加泰民權組織領袖，因推動加泰獨立被控叛亂等罪名，被中央政府羈押至今。在中央政府接管加泰後，加泰獨派已成樹倒猢猻散局面，普伊格蒙特流亡比利時，洪克拉斯則身陷獄中，兩人所屬政黨更為爭權互相指責。

有加泰民眾形容獨派對獨立無全盤計劃，猶如一盤散沙。

巴塞羅納自治大學政治學教授巴托莫斯說，獨派自單方面宣佈獨立後聲勢漸弱，在這次選舉中難以吸納更多支持，只能保住固有選票，意味他們將一如前年般得不到50%選票，無法推進獨立議程。

民調指無政黨過半

支持統一但同時提倡就獨立再舉行公投的政黨“我們可以”亦舉行集會。民調顯示該黨取得的議席，或足以與其中一個陣營組成內閣，可能成為造王者。

加泰議會共有135席,上一次2015年選舉，獨派嬴得過半的72席。