剛從中國返台即被捕調查 王炳忠稱被政治迫害

（台北20日訊）台灣新黨發言人王炳忠等4名成員昨天被地檢署以涉嫌違反國安法帶走查問，引起各界嘩然。王炳忠等人於今天凌晨獲釋後，新黨今早舉行記者會，王炳忠稱新黨剛結束中國訪問之行返台就發生這種事，直言是被扣上“國安的大帽子”，有政治迫害的感覺。

王炳忠獲釋後對記者說，他以證人身份到地檢署作證，基於偵查不公開，所以案情不能透漏，稱他只是盡一個證人的義務。同樣受查的新思維中心主任侯漢廷則稱，將持續對抗民進黨的不公不義，並宣布將參選明年台北市議員選舉。

另一名被搜查約談的新黨宣傳部副主任林明正稱，調查人員直闖其家，當時他與妻兒正在睡覺，搜查行動讓他與妻兒感到白色恐怖的威脅。

王炳忠在記者會上被問到他在直播40分鐘的影片中，為何三度回房間，被質疑是否在藏東西，他斥責這說法完全是臆測。他說，昨天一大早很多調查局人員按門鈴，他當時很害怕會被帶走，所以他才在臉書開直播。

他說，新黨相關成員才剛訪問完中國，回台後就被這樣對待，而他也不是公務員，卻被說刺探機密，讓他有“綠色政治迫害”的感覺，他希望新黨推動公投修法，讓證人也可以由律師陪同，司法應更保障人民權益。

外傳檢方在其住所搜到寫著簡體字的賬冊及人民幣鈔票，懷疑他跟中共有金錢往來，王炳忠駁斥，這絕對不是事實，並解釋那些人民幣是他在中國出書的稿費，至於簡體字賬冊也不知道哪來的。

國台辦譴責 批迫害統一

中國國台辦發言人安峰山亦針對事回應，表示高度關注此事，指台灣當局縱容台獨分子，且採取各種手段對主張兩岸和平統一的人士打壓和迫害，中方對此予以嚴正譴責。

台批中方說三道四

中國官方《環球時報》發表社論指，王炳忠等人是台獨的眼中釘，還說台灣政府是因為王炳忠等人勇於為兩岸統一說話，才拿他們開刀殺一儆百，文中呼籲北京政府制裁一批台獨分子，通緝並加以逮捕。

陸委會則回應指，台灣是民主法治社會，與人治社會不同，司法是依據事證辦案，不會因為政治立場而有針對性或豁免權。

陸委會說，外力干預或說三道四是對民主法治錯誤理解，台方絕不接受。