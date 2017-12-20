【英格蘭聯賽杯】布拉沃連撲2球阻藍狐 曼市險闖4強

（倫敦20日訊）在英超聯賽屢創歷史的“藍月軍團”曼市，週二在英格蘭聯賽杯複賽派出替補陣容，幾乎在皇權球場遭到當頭棒喝，所幸經過120分鐘廝殺最終在點球戰以5比4淘汰列斯特，艱辛殺進半決賽。

在點球大戰中，智利門將布拉沃撲出馬赫雷斯的決定性射門，成為曼市晉級的大功臣。

瓜迪奧拉收起了阿奎羅、大衛席爾瓦、德布勞內、斯特林和薩內等大將，鋒線上派出熱蘇斯和貝爾納多.席爾瓦，中場由亞亞圖雷坐鎮，后防由達尼洛和曼加拉為首，布拉沃把守龍門。

第14分鐘，貝爾納多-席爾瓦禁區右側勁射被本-哈默撲出。

第15分鐘，本.哈默出擊撲空，京多安禁區外打空門被馬奎爾擋出，貝爾納多-席爾瓦補射空門偏出。

第20分鐘，京多安右路傳中皮球直奔大門，主隊門將將球一托砸在橫樑上彈出。

第26分鐘，京多安中場斷球一路殺到禁區弧頂，分給右側跟進的貝爾納多-席爾瓦，後者一腳捅射穿透對方門將跨下，曼市1比0領先。

第34分鐘，岡崎慎司回敲，伊赫納喬一腳推射，球被布拉沃倒地撲出。

瓦爾迪罰點追平

續賽第60分鐘，達尼洛右路長傳，貝爾納多-席爾瓦插上形成單刀，突入禁區之後小角度射門卻滑門而出。

第68分鐘，曼加拉發動快速反擊，津琴科插上形成好機會，可惜裁判舉旗示意越位。

第79分鐘，曼加拉在與瓦爾迪爭搶中鼻子受創流血，被沃克爾換下。

第80分鐘，馬赫雷斯禁區勁射，皮球擦立柱偏出底線。第86分鐘，菲爾-福登在禁區內被放到，不過裁判沒有表示。

第96分鐘，列斯特發動最后一擊，格雷殺入禁區被沃克爾放到，裁判判罰點球，瓦爾迪主罰命中，1比1，比賽進入加時。但兩隊未能再進球，只好進入點球大戰。

點球大戰中，第一輪列斯特富克斯先罰命中，2-1。曼市由京多安扳平2-2。

第二輪曼市由圖雷主罰成2-3，列斯特由馬奎爾命中，3-3。第三輪，列斯特伊沃拉命中左下角，4-3，曼市由理查追成4-4。

第四輪，曼市熱蘇斯推射右側命中，4-5，列斯特瓦爾迪射門被布拉沃撲出，4-5。

第五輪，馬赫雷斯射門又被布拉沃撲出，4-5。

曼市最終以5-4總比分晉級4強。