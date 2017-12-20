靈堂設在醫院 萬人排隊淚別SHINee鐘鉉

（首爾20日訊）SHINee成員鐘鉉周一燒炭自殺身亡，得年27歲。家人周二為鐘鉉在峨山醫院設靈，周四上午9點出殯，SHINee4名隊友泰民、珉豪、溫流及Key以家屬身份協助打點喪禮，SM事務所老闆李秀滿、同門女歌手BoA、少女時代成員允兒、Yuri、徐玄、孝淵、Super Junior的利特及銀赫、防彈少年團、FT Island、IU、VIXX等現身拜祭，徐玄低頭抹淚，表現哀傷。

鐘鉉友人透露：“我曾勸他看醫生，但他說接受治療後沒有好轉。他說想要做得更好，但能力不足，而隨著年齡增長好像也越來越辛苦。”

靈堂在早上11點開放，陸續有粉絲在寒冬中踏著白雪抵達峨山醫院表達哀悼之意。大部分歌迷都是搭地鐵到蠶室NARU站，才靠近醫院就可以聽到此起彼落的哭聲。弔唁粉絲從中午的兩三千人，到傍晚6點已突破萬人，場內的隊伍一路排到場外，許多人在排隊時就無法抑制流淚。

粉絲多以全黑服裝現身，有的人手上拿著白色花束，有的人則是與同行好友牽著手，互相打氣“等下絕對不要哭”，想笑著和偶像道別。不過弔唁完的粉絲無不痛哭步出，哭到眼睛、鼻子通紅，甚至有粉絲腿軟直接跪坐在外，喊著：“以後要怎麼辦！”不願相信鐘鉉已離開人間。

此外，韓國媒體亦公開了鐘鉉死前兩小時現身便利店的CCTV畫面，當時他跟店員對話後望向前方，表現沒異樣，從CCTV畫面可見，他的臉色蒼白。有指鐘鉉買了一包煙，便利店相關人士稱鐘鉉“好像很趕時間”，停車場職員則指：“見到他站在便利店門外有一段時間。”