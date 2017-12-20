揮拳打到滿臉血 喪心病狂 匪劫殺83歲老婦

（雪州、沙登19日訊）喪心病狂的歹徒入屋搶劫後發狂，竟對83歲獨居手無寸鐵的老婦下重手，揮拳把老婦打得滿臉是血，還疑推倒老婦致後腦受到重創，在送院搶救4天後不治喪命。

讓人發指的是，歹徒還拉下老婦的褲子，未知是否疑要對其意圖不軌，唯驗屍報告顯示老婦並未遭性侵。

受害老婦陳桂蓮，生前獨居在史里肯邦安第11區。

她育有一男一女，兒子黃宏初（65歲）居住在沙登嶺，平日就由他與母親以前當保姆時照顧的一名女孩林巧晶（23歲）一家人照應。他們平日每隔一兩天，都會前往探看死者。

本月13日（星期三）上午9時，林巧晶接到母親的電話通知說，其保姆的住家沒人應門，要她去看看情況。“

滿臉是血下身赤裸

“我於是和弟弟前往保姆家，發現住家反鎖。我們後來從窗戶伸手進人睡房的暗角，拿到後備鎖匙。”

她說，他們一打開大門，就被眼前的一幕嚇壞了。“我們見到客廳一片凌亂，而保姆就整個人躺在客廳地上，當時她滿臉是血，下身赤裸。”

她聲稱，當時保姆還有意識，也可講話。“她看到我們到來時，第一句話就說：是一個華人。”

“保姆當時語氣驚恐，我們也不敢追問太多詳情，馬上致電救護車；救護車在上午10點多左右把保姆送入沙登醫院搶救。”

林巧晶在史里肯邦安州議員兼雪州行政議員歐陽捍華的陪同下，召開記者會提及，在抵達醫院時，保姆尚清醒，只是意識開始有點糢糊。

“我母親隨後趕到醫院看她時，她還認得人，只是當我們進一步追問她事發經過時，她卻回應說記不起發生什麼事了。”

她補充，保姆過後被安排進入加護病房急救，之後便陷入昏迷，一直到週日（17日）離世時，都不曾清醒過來。

疑敲開睡房木板牆壁潛入

此外，林巧晶說，從睡房的橫條木板牆壁出現一個破洞看來， 歹徒疑是敲開睡房的木板牆壁後潛入屋內幹案。

“我們懷疑，歹徒原是准備從後門潛入幹案，因後門鐵花也有被撬的痕跡；可是，歹徒疑是開啟不到木門，轉而選擇撬開睡房木板潛入。”

她聲稱，從屋子睡房、客廳和飯廳的凌亂程度看來，歹徒曾在屋內大事搜索過，目前尚無法確定損失。”

兒：母不捨老鄰居拒搬離

死者的兒子黃宏初說，母親因臉部被嚴重毆傷至瘀血滿臉，加上後腦有疑是撞擊至地面而出現的腦積血及肋骨破裂，就算動手術也未必能保命。

他披露，母親在沙登醫院加護病房陷入昏迷後，被轉入吉隆坡中央醫院神經科治療，唯醫生以母親年紀太大，加上傷勢不輕，心臟也可能承受不了手術的壓力及手術後的後遺症，促我們商量是否有必要進行手術。

“在考慮到上述種種可能引發的情況後，我們決定讓母親安詳的度過最後的歲月。母親後來再被轉送回沙登醫院，最終在17日上午斷氣。”

“母親是因為不捨得附近一帶的老鄰居，加上不習慣住在花園區，而堅持選擇獨自一人住在老家。”

兒斥匪向老人下重手

黃宏初傷心的痛斥歹徒下手太狠毒。“他們入屋是為錢，那就拿錢就好了，為何如此殘忍的對一個軟弱無力的老人家下重手。”

他表示，母親自父親十多前年離世後便一人獨居在新村老家，不願意隨他搬到大學嶺的花園住宅。

他提到，老家在十多年前父親尚在世時，也曾被進賊，惟治安尚算良好，可是卻從沒有想到母親竟然會遭遇奪命歹徒。

他們目前尚不知道歹徒這次入屋到底偷竊了什麼，因為事情發生後，他們便一直往醫院奔走，完全沒時間進行任何檢查。

沙登11區治安亮紅燈

2週前老翁被賊毆斃

沙登新村治安亮起紅燈？據知，在獨居老婦疑遭匪徒入屋偷竊及打死之前的2個星期，同樣是在沙登11區，也有一名70餘歲的獨居老翁也遭入屋偷竊的竊賊痛毆後，在送院後不久逝世。

這兩起事件已造成沙登地區人心惶惶，尤其是獨居老人更如驚弓之鳥，大家都害怕隨時可能成為下一個受害者。

為此，雪州行政議員兼史里肯邦安州議員歐陽捍華促請警方須加緊追捕嫌犯，同時加強地方上的巡邏工作，以確保不會再發生類似事件。

他表示，對此事件的發生感痛心和難過，並形容這是非常嚴重的刑事案件。

他說，新村在過去給人很太平、很安全的感覺，可是隨著這兩宗不幸事件的發生，已打破了既定印象，尤其是隨著越來越多外勞的入侵、毒品的泛濫，新村的治安也亮起紅燈，警方須嚴正看待，並加以解決。

匪疑脫老婦褲子搜錢

老婦下半身赤裸，可能是歹徒懷疑老婦把錢私藏在褲子而褪去其褲子搜找！？

黃宏初聲稱，醫生的報告指母親沒遭性侵，因此他們懷疑歹徒可能是以為母親把錢藏在長褲而褪下其褲子嘗試搜尋。

盡管如此，黃宏初除了嚴厲譴責匪徒的行徑外，也希望警方可盡快把喪盡天良的歹徒逮捕歸案。

據說，在老婦遇害前一晚，曾有鄰居發現有一名華裔男子在附近徘徊，行跡鬼祟 ，爾後就發生了命案。

據村民披露，他們現在回想起來，可能該名男子當時已有所圖謀，只是他們當時並沒起疑。

此外，村民也對最近一批甫在今年2月遷入村子的印裔頗有微言。

村民說，這一批印裔喝酒後就鬧事，不但大聲喧嘩，還把音樂聲量調大，並常打罵孩子，幾乎3、5天就會鬧一次。

“他們也曾動手毆打向他們追討租金的屋主，而在老婦遇害前一晚，他們也在同一條路上鬧事。”