堵救護車 3飆車徒惹事 拖出司機毒打

（太平19日訊）無法無天！ 3名在路上飆摩多的青少年遇到趕路的醫院救護車，非但不讓路，還圍堵救護車，其中一輛摩多不慎撞及救護車而倒地，這批飆車黨竟把救護車司機拖出來痛毆，造成司機前額受傷縫了4針。

涉嫌毆打救護車司機的嫌犯是3名來自峇眼色海的青少年包括一名學生，他們今日被延扣4天進行調查。

這起事件是於本月17日凌晨1時40分左右，在太平甘文丁收費站附近的交通燈處發生。

一摩多撞及救護車倒地

案發時，救護車司機通過擴音器呼籲前方阻路的飆摩多青少年讓路，不料該批青少年不但不讓路，還圍攏救護車。

當時，53歲的巫裔救護車司機駕著救護車從巴里文打醫院載送一名病人準備到太平醫院，隨行者包括一名護士和一名醫療人員。

飆車黨圍攏救護車並釀禍後，驚動了附近民眾，飆車黨擔心被捉，趕緊作鳥獸散。救護車司機忍著傷痛繼續將病人送忘太平醫院，過後才到太平警局報案。

該名司機說，他記得其中一個打他的少年的摩多車牌，不過其他摩多則沒有車牌。

經常途經該路段的該名司機還說，事發地點是飆車黨或賽車黨最喜歡出沒的地方，特別是週末，經常有一群飆車黨出沒，他們甚至飆車到凌晨3點。

另外，太平警區代主任拉茲蘭受詢時說，警方已援引刑事法典147條文（製造騷亂）調查此案。

他說，警方已鑑定了3名嫌犯，并在昨晚扣捕了3人。3名嫌犯今早被帶上太平法庭，并被延后4天至本月22日助查。