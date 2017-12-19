車廂墜橋壓毀7車 美火車出軌3死百傷

（西雅圖19日訊）美國華盛頓州西雅圖發生火車出軌事故，一列載客火車昨早駛經一條鐵路架空橋時意外出軌，部分車廂跌落下方的公路，一度有指共有6人在事故中喪生，但政府後來下調死亡人數至3人，死者均是火車的乘客，另有逾百人受傷。有關部門已派出緊急救援部隊到場，目前正調查脫軌的原因。華盛頓州州長英斯利宣布進入緊急狀態。

出事火車來往西雅圖至俄勒岡州波特蘭，昨天改行駛新路線縮短行車時間，但首日通車就出事。事發在早上7時40分左右（大馬時間昨晚午夜近12時），當火車駛至華盛頓州杜邦市時出軌，多節車廂從架空橋掉落至5號州際公路，壓到7輛汽車及貨車，多名司機受傷。警方指，涉事列車共有13節脫軌。

新路線首日通車出事

受事件影響，5號州際公路南行全線封閉，當局呼籲司機避免前往該地。

火車載客量可高達250名乘客，據稱意外時車上有84人，包括77名乘客及7名火車職員。有77名傷者被送往皮爾斯縣及瑟斯頓縣的醫院，當中有4人傷勢極為嚴重；另有20人被送往塔科馬的馬迪根陸軍醫療中心，9人傷勢嚴重，但情況穩定。

嬰兒奇蹟無傷 乘客破窗逃生

乘客卡內斯說，事發時他感到火車在搖擺並聽到奇怪的聲響，感覺就像直衝下山一樣，然後他的身體就直接撼上前方的座位。四周的乘客尖叫，由於緊急出口不能打開，他們被迫要打破車窗才能逃生。

開車載著兒子的神經外科醫生塞爾登經過事故現場時停下來幫忙，協助照護傷者。他還說，有嬰兒從火車救出時看起來毫髮無傷，堪稱奇蹟。

疑撞路軌物件肇事

美鐵主席安德森承認，出事時，火車上的安全系統未有啟動。這個系統本來可以阻慢或停止速度過快的火車。美國國家運輸安全局已將意外定為重大事故，並調查事發原因。由於路軌簇新，初步認為不涉維修保養問題，調查人員懷疑火車在路軌撞到物體導致意外。

總統特朗普在社交網站指，意外反映應盡快通過他提出的基建計劃，他之後再發文補充，為死傷者祈禱，指白宮正密切跟進事件。