【英格蘭聯賽杯】客場惡戰英冠老三 紅魔不敢托大

（倫敦19日訊）英格蘭聯賽杯複賽週三再戰兩場，衛冕冠軍曼聯作客近況不俗的英冠對手布里斯托，穆里尼奧的紅魔也許會遭遇到對手的強力頑抗。

本場比賽是曼聯自從1979年之后，第一次前往阿什頓加特球場比賽。布里斯托至今已有39年未曾在任何一場比賽勝過紅魔。

布里斯托近況不差，他們剛剛主場以2比1小勝森林，拿到4連勝，近8輪英冠獲6勝1和1負，排名積分榜第三位。

阿什頓加特球場的入門票已經售罄，主隊球迷們都非常期待該隊會如何與英超豪門戰鬥。布里斯托副教練迪恩霍登表示，“這一場比賽對布里斯托非常重要，全市都會期待著曼聯的到來。”

在這之前，布里斯托先后淘汰了來自英超的水晶宮和史托克兩隊，成為8強中唯一的非英超球隊。

曼聯近況也不差，剛剛在客場以2比1小勝西布隆，近6場英超賽事獲5勝1負，唯一的敗仗是輸給如日中天的曼市。然而，曼聯目前距離曼市11分，要爭奪英超冠軍難度不小，保住聯賽杯是穆狂人的任務之一。

切爾西看好晉級半決賽

穆帥陣中有一些傷病困擾，A.瓦倫西亞在戰西布隆之役因拉傷腿肌中途退賽，原有的舊傷號拜利、卡里克和費萊尼等仍將休戰一段時間。穆帥仍將輪換陣容，也許會用回對陣列斯特的那套陣容，博格巴有望出場。

布里斯托同樣有多名傷兵，包括法馬拉.蒂厄特奧、米蘭.祖里奇、簡斯.賀格勒、伊凡.盧西奇、科魯姆.奧道達、加利奧尼爾、皮薩諾以及科雷.史密夫。

在另一場複賽交鋒，英超冠軍切爾西主場迎戰英超排名第16位的伯恩茅斯，孔蒂的藍調只要不失常，應該不難拿下對手，晉級半決賽。

切爾西沒能延續上賽季強勢，目前排名英超第3，距離榜首的曼市積分差距多達14分。切爾西的隊內氣氛也因此受到影響，上賽季功臣迭戈-科斯塔通過一場鬧劇離隊，如今另一功勳大衛-路易斯又遭棄用。老闆阿布更似對主帥孔蒂有所不滿。

不過，孔蒂似乎並不擔憂本場，畢竟切爾西對伯恩茅斯戰績勝多輸少，雙方近6次碰頭，切爾西獲5勝1負，近兩年來更4連勝，因此藍調倍受看好擒敵闖關。