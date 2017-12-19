死前留言 “為甚麼要活著” SHINee鐘鉉遺書曝光

（首爾19日訊）“憂鬱漸漸啃食著我，最後…我徹底被吞噬了。”

韓國人氣男團SHINee主音鐘鉉，明年就是出道10周年大日子，但只有27歲的他卻於周一選擇親手結束一生！

警方周一於大馬時間3時42分，收到鐘鉉胞姐報警指“鐘鉉好像自殺了”，並於下午5時10分趕到他位於首爾清潭洞的服務式公寓，結果發現他已經昏迷，當時已處於心臟停止狀態，警方曾在現場施行心肺復蘇，並將他送往建國大學附屬醫院急救，可惜到達醫院後，鐘鉉已沒有呼吸，證實死亡。

不排除抑鬱症

鐘鉉在現場未有留下遺書，不過，據悉他於自殺前，曾發出最後短訊給胞姐，留下遺言：“一直以來都很辛苦，送我走吧”、“希望能對我說聲辛苦了，這是最後的問候。”有報導指鐘鉉曾於大前天發短訊給胞姐表示：“因為抑鬱症感到很痛苦。”不排除鐘鉉因抑鬱症而尋死。

目前鐘鉉遺體已經移送到首爾松坡區醫院靈堂，好友Dear Clund成員娜仁前往悼念後，透過IG替他傳達了遺書。“鐘鉉曾說如果他從這世界上消失了，請我一定要親自上傳這段文字，和家人商量後決定遵照遺言上傳這段遺書。”

個唱先喊停

娜仁曾經接收到鐘鉉的求救訊息，即使和家人曾試著一起努力挽回，仍無法阻止憾事發生。

娜仁表示：“我相信他會將這封信給我一定有原因的，雖然我也很擔心會不會造成一些混亂，但我相信鐘鉉一定連這些部分都考慮到了，才會拜託我的，這也是我能為他做的最後一件事情，現在也好，希望能讓鐘鉉知道‘你不是一個人’，希望大家都能對他說聲‘辛苦你了，你真的很棒，謝謝你一直以來的努力’，耀眼的鐘鉉啊，我們真的很愛、很愛你，未來也會一直愛著你，祈禱你在那個地方不會再感到痛苦了。”

原定SHINee於明年2月在大阪及東京的演唱會未知是否如期舉行，不過目前已先知會日本方面，要有“停辦”的心理準備。

喪禮低調進行