4兇徒 殘殺男子 深仇大恨……

（新山18日訊）疑錢財糾紛惹殺機，昨晚新山油站發生命案，逞兇者先是利器刺胸，再拋爆炸物，最後開車又撞又輾，兇徒手法明顯是要致男子於死地，相信行兇者與死者有著莫大的深仇大恨！事後有網民在臉書爆料，稱早前有人重金懸賞要找死者的下落。警方至今尚未逮捕任何嫌犯。

這起駭人命案於昨日傍晚約7時30分發生在新山彩虹花園，正當警方全力緝拿兇徒之際，一名網民貼文指有人發出訊息，稱某方人士開價2萬3888令吉，懸賞找外號“阿秋”的死者；如果是“直接把人送到“，將賞3萬2888令吉，並且留下聯絡人的電話號碼，更保證提供情報者的資料一定受到保密。

另一個署名“馬克”（Mark）的網民則開帖留言稱死者為“兄弟”，並爆料指“對方”已經向死者拿了10萬令吉，如今還要一筆5萬令吉，“若交不出錢，對方將置他（死者）於死地”。

直接把人送到賞3萬2888

44歲死者陳益才（譯音）是昨日開車時察覺車輪似漏風，便駛入一家油站檢查並為輪胎充氣，詎料才下車便遭4名男子襲擊，先是企圖強擄上車，過後左胸口被刺，最後更在掙脫後逃跑時被狂徒開車又撞又輾，當場慘死。警方已援引刑事法典第302（謀殺）條文查案，並於今早重返案發的油站進行採證工作。

柔佛州總警長拿督莫哈末卡里爾昨晚在案發現場受訪說，死者當時車上載著一名外籍女性友人，他下車檢查輪胎時，4名嫌犯共乘白色寶馬轎車突然駛近，並迅速下車欲強行將死者拉上車，雙方扭打成一團，死者的女性友人見狀趕緊下車跑出油站求救。

據他透露，死者掙脫嫌犯後，原本要往油泵方向逃去，詎料遭嫌犯開車沖撞。死者被撞倒後，再遭對方倒車撞多一次，最終傷重斃命。

嫌犯行兇後還朝地上丟了一枚爆竹，相信是威嚇在場的其他民眾不可靠近。

這宗命案發生後，網上流傳一段案發視頻，內容顯示死者被攻擊時不斷發出喊叫聲，但嫌犯全程冷酷無情，並在油站範圍內拋爆炸物，令人看了不寒而栗。

莫哈末卡里爾說，警方事後在死者左胸發現被刺傷的痕跡，目前正進一步調查嫌犯的幹案動機。

事發後，有網民在網上宣稱警方已逮捕兩名嫌犯，並將兩人並坐的照片貼出來，惟警方強調這是假消息！

另外，據消息人士說，若說此案涉及私會黨活動，但其實兇徒的手法不符“組織”規定，因為“組織”如果要處罰犯戒的成員，必定不會如此囂張地在大庭廣眾下行事，而是在不公開的場合進行。從幹案手法看來，兇徒與死者之間所涉及的應該是私人恩怨，而且是莫大的深仇大恨。

越南籍遺孀領屍哭成淚人

死者越南籍遺孀今早在友人陪同下到新山蘇丹依斯醫院（班蘭醫院）辦理領屍手續，數度在場落淚。

據了解，死者的外號是“阿秋”，女子被問到是不是“阿秋”的妻子時點頭，不過在旁的女性友人表示不願受訪，並向保安員投訴，要求對方請記者離開。

據觀察，死者的越南籍妻子在等候過程中頻拭淚，友人不斷安慰，並要求在場的殯葬業者協助加快領屍手續；下午2時許，手續辦妥後，死者遺孀領走死者遺體，乘坐殯葬業者安排的貨車離開。

據消息透露，死者來自馬六甲，家人正從馬六甲南下，死者的遺體將停柩在士姑來富貴紀念館。

曾因阿窿案被判刑

網傳涉案男子資料

新山彩虹花園命案轟動全城，社交媒體上廣傳一名28歲華裔男子的資料，指該男子涉及這宗命案，消息傳出後受訪的鄰居和親戚感到驚訝。

據了解，這名男子曾在今年中因涉及大耳窿案件而被判罪成，其年約60歲的父親四處籌錢為兒子繳付罰款後，也有一段時間沒有見到兒子了。

該男子的一名親戚受訪說，他看了網絡流傳的案發影片，看到許多男子圍攻死者，但由於影片畫質不清晰，因此他也難以辨認網傳男子有沒有在現場。

他指出，被指涉案的男子是在北干那那國中畢業，未婚，之前與父親同住在北干那那新市鎮。

另外，據一名鄰居透露，該男子已有一段時間沒有回家，他們看到網絡流傳其照片及地址也很驚訝。

數警油站採證 未逮嫌犯

今日早上約10時30分，數名警員到油站展開鑑証工作，並於11時25分離開現場。

新山南區警區主任沙胡利納因今日受詢指出，有網友貼出2人被捕的照片，實際上是舊照片，與這宗命案無關。

柔佛刑事罪案調查主任阿茲曼強調，警方尚未逮捕嫌犯，若有進展就會公佈，他呼籲民眾勿在社交媒體散布不實消息，因為這將干擾警方的調查工作。

他呼籲知情人士儘速提供情報，或有民眾發現車牌號碼WB79L的白色寶馬請馬上聯絡警方，柔州警方熱線是07-221 2999。

驚見血屍 獅城客嚇壞

這宗命案發生時，據悉不少獅城乘客當場目睹整個命案過程，還驚見血屍，當場嚇壞。

獅城車商胡先生（47歲）向《新明日報》披露，他昨晚到事發油站添油，卻驚見地上出現一具血屍，當場嚇壞。

“警方封鎖現場，死者血淋淋地躺在地上，有油站人員說，他因為車子爆胎才到油站，所以車子還停放在油站內。油站內也有不少新加坡人，有人親眼目睹過程，十分恐怖。”

胡先生說，由於油站靠近新山彩虹花園，因此很多新加坡人去打油。

“昨晚油站內有至少10輛新加坡注冊的車輛，相信有不少新加坡人在場。”

胡先生也幾乎每週都會到新山這家加油站添油，但昨晚飽受驚嚇後，他近期內不敢再去。

“目睹殘忍命案，我可能會好一段時間不到這裡來。去年，我的妻子也在這個油站被搶劫，非常危險。”

嫌犯用假車牌幹案

柔佛州總警長拿督莫哈末卡里爾披露，警方初步調查顯示，嫌犯所駕駛的白色寶馬轎車所使用的車牌WB79L，實為假車牌。

解剖報告證實，死者的死因是心臟被刺中致命。

他接受訪問時披露，警方已會晤車牌的真實車主，證實事發時，車主身在怡保。

他隨後於傍晚發文告指出，警方已經掌握4名嫌犯的線索，目前正加緊偵查及追捕他們，並呼籲公眾提供線索。

斥嫌兇殘忍 扔鞭炮恐引爆炸

視頻引起獅城網民熱議，許多人公開譴責嫌兇殘忍暴力。

命案全程被拍下，在網上迅速傳開，短短1分24秒的視頻，畫面十分震懾人心，網民紛紛譴責嫌兇殘忍的作案方式。

“在加油站扔鞭炮，危及的可不只是受害者的性命，也很可能引起爆炸，造成更大的損傷。”

另外，也有許多新加坡人表示，下來不敢再去新山，甚至是馬來西亞。不過，也有人認為只是單一事件，還是會為了廉價商品到新山購物。

案發油站照常運作

今早，記者根據死者駕照上的地址，前往新山柏伶花園某排屋單位欲走訪其家人，但發現該單位早在一年半前轉售他人。

新屋主表示，她當時是通過房產經紀買下這間屋，因此過程中並未接觸之前的屋主。

她提及，其實昨晚也有兩組人上門，相信是壽板店業者。

另一方面，案發油站今日照常運作，記者詢問油站員工時，他們皆表示不清楚事發經過，因為目睹事發經過的員工是昨晚當班的，而他們今早已經換班。