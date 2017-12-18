不法集團招學生騙捐款 激勵營假行善

（檳城18日訊）檳州福利、愛心社會及環境委員會主席彭文寶揭露，有不法集團趁學校假期假借舉辦激勵營招收學生為名，實際卻利用學生到銀行或巴剎募捐詐騙斂財。

他說，學生會被告知，那是激勵營的挑戰之一。一般組成三五人，打著幫助老人院、孤兒院或殘障中心向民眾募捐。民眾看到募款的是學生，通常會卸下心防捐錢，讓詐騙集團得逞。某些團體也會自稱是為某個窮苦病人籌款。這些詐騙者會不斷改變地方及換名稱，行蹤難以掌握。

受害者沒報案難根治

彭文寶說，冒用慈善團體詐騙的集團，早在檳威兩地行騙多年，但礙於沒有受害者報案，問題無法根治。

“很多人因覺得結緣難得，所以不論真假，只要有人上前都會掏錢捐助。加上捐款只是5或10令吉，因此一般人不會放在心上。”他說，詐騙集團就是看準北馬市民富愛心的情況，甚至在學校假期舉辦激勵營招收學生，再以活動要求學生到銀行或巴剎募捐行騙。

學生募款民眾卸心防

彭文寶說，雖然報章一再報導這類詐騙新聞，但依舊有人受騙。最棘手的是，大部分受害者都因為愛面子而不願報警。他建議欲捐款的民眾，直接把款項捐給慈善機構。

北馬最近頻頻發生非法集團向民眾詐騙斂財的案件；在上週有一名19歲青年假借建廟名義，在北海拉惹烏達募款行騙而被市民揭穿，這名青年最後也換來義憤填膺的市民圍毆，最後將他交由警方處理。

《光明日報》從今年6月至12月14日，前後報導超過200宗各類詐騙新聞，其中冒名慈善團體名義或利用民眾善心來詐騙的新聞就多達23宗。

不法之徒也利用臉書或社交媒體的便利，冒用慈善團體籌款；今年6月，就有詐騙分子利用男童劉錦鴻生病的報導，在網上發動籌款運動，從中詐財。

也有佯裝慈善組織代表的騙子，走在街上義賣鋼筆或紀念品騙取民眾同情心。

福利局無權發執照