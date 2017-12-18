不法集團招學生騙捐款 激勵營假行善

（檳城18日訊）檳州福利、愛心社會及環境委員會主席彭文寶揭露，有不法集團趁學校假期假借舉辦激勵營招收學生為名，實際卻利用學生到銀行或巴剎募捐詐騙斂財。
他說，學生會被告知，那是激勵營的挑戰之一。一般組成三五人，打著幫助老人院、孤兒院或殘障中心向民眾募捐。民眾看到募款的是學生，通常會卸下心防捐錢，讓詐騙集團得逞。某些團體也會自稱是為某個窮苦病人籌款。這些詐騙者會不斷改變地方及換名稱，行蹤難以掌握。
受害者沒報案難根治
彭文寶說，冒用慈善團體詐騙的集團，早在檳威兩地行騙多年，但礙於沒有受害者報案，問題無法根治。
“很多人因覺得結緣難得，所以不論真假，只要有人上前都會掏錢捐助。加上捐款只是5或10令吉，因此一般人不會放在心上。”他說，詐騙集團就是看準北馬市民富愛心的情況，甚至在學校假期舉辦激勵營招收學生，再以活動要求學生到銀行或巴剎募捐行騙。
學生募款民眾卸心防
彭文寶說，雖然報章一再報導這類詐騙新聞，但依舊有人受騙。最棘手的是，大部分受害者都因為愛面子而不願報警。他建議欲捐款的民眾，直接把款項捐給慈善機構。
北馬最近頻頻發生非法集團向民眾詐騙斂財的案件；在上週有一名19歲青年假借建廟名義，在北海拉惹烏達募款行騙而被市民揭穿，這名青年最後也換來義憤填膺的市民圍毆，最後將他交由警方處理。
《光明日報》從今年6月至12月14日，前後報導超過200宗各類詐騙新聞，其中冒名慈善團體名義或利用民眾善心來詐騙的新聞就多達23宗。
不法之徒也利用臉書或社交媒體的便利，冒用慈善團體籌款；今年6月，就有詐騙分子利用男童劉錦鴻生病的報導，在網上發動籌款運動，從中詐財。
也有佯裝慈善組織代表的騙子，走在街上義賣鋼筆或紀念品騙取民眾同情心。
福利局無權發執照
檳州福利局主任賽益在接受光明日報訪問時指出，許多騙子會向民眾出示各州福利局的籌款授權書，以騙取民眾的信任再賣出鋼筆或紀念品。
“各州福利局無權發出授權書或執照，所以欲籌款的團體都是向警方申請執照，並由警方管理。我們也沒執法權，只能在收到投訴後前往調查，再將結果呈報警方。”
他補充，許多利用“慈善團體”籌款者都會謊稱來自外州，公眾必須醒覺，只有獲得由檳州警方發出的籌款執照者，才能在檳州籌款。
處理無數詐騙案 魏木榮也上當
馬華檳州公共服務及投訴局主任魏木榮曾處理過無數宗的詐騙案，但本身也曾被騙，可見詐騙手法高深莫測也變化多端。
“有一次我在機場遇到一對自稱來自中國的母子，他們告訴我說遺失了信用卡，叫我借200令吉給他們回國。當時因趕飛機又基於對方和我同姓，就把錢給了他們。”
他說，當時他沒多想，但回過神後卻發現2人快速離開，才驚覺受騙了。
馬華檳州秘書陳協成坦言，許多民眾或許認為自己不易受騙，但一旦掉以輕心就會中陷阱。有關當局應多舉辦醒覺運動，教育局也應將防範詐騙納入小學公民課中，才能減少詐騙案發生。
此外，經常處理詐騙案的檳州民政黨副主席胡棟強說，他在去年5月也曾遭不法之徒冒充，在社交媒體發動籌集舊衣物活動。
他說，民眾唯有時時警惕才能識破詐騙。如今許多騙子在臉書或WhatsApp竄改募款銀行帳號渾水摸魚。他呼籲民眾通過閱報來證實募款消息和捐款方式。
禁籌款箱售東西募款
七里香聯誼會善愛之家是近幾年崛起的活躍慈善組織；總務許國川坦言，該組織不曾申請准證，惟該組織堅持，每年須至少符合社團註冊局的規定，呈交完整的財務報告、召開會員大會交代所有的活動項目，並獲得會員們的同意。
他說，社團註冊局有條款闡明，凡向該局註冊的社團都獲該局授權籌款。但其實對外籌款還必須向警方和財政部申請，才稱得上完整。
“實申請手續很是複雜，除需呈交很多資料外，也需把受益者的病例、醫藥報告及社團准證等呈上，還包括參與個案處理者另呈一封信。
“這些工作很費精神且不容易，一般從申請到批准至少需2至3週，但治病是不能等的。”
他說，在社團註冊局的授權規定中，團體不允許使用籌款箱或公開售賣東西募款，唯一的籌款方式就是從善心人士手中接獲捐款後發出收據。
他說，目前該組織仍採用最傳統的方款籌款，包括獲得當事人授權募款、讓善心人士了解受益者進展，接獲捐款並發出收據。
對外籌款須申請准證
投身檳島數個街區理事會的拿督李永光指出，一般上籌款活動分2大類，即對外公開籌款及會員內部籌款。
目前為檳城義福街、萬安台及煙筒路慶贊中元理事會財政的他說，為防止騙子利用社團名義，該會的對外籌款都需向財政部申請准證，只有內部籌款不需申請執照。
他坦言，本身基於各種因素不曾向財政部申請執照。一般涉及籌款的活動包括拓建和維修建築、籌募活動基金和慈善公益。當然也有特殊情況，如最近許多社團為水災災民籌款。
他說，一些組織也嘗試將籌款方式改成售賣餐券方法，以免去申請准證的麻煩。雖然沒依法法律，但他堅持各組織須保持廉潔，透明化籌款項目，最重要就是將賬目交代清楚。
他說，社團組織不願申請主要是因為程序太過複雜且必須耗費很多時間。除需馬來文書信，每個個案都須另呈報賬目以及稽查報告，甚至還須針對個案另開設一個銀行戶頭。
“一些團體如佛義洗腎中心也常年需要籌款，他們也絕不可能每個活動都申請准證。”
他勸誡善心人士，在熱心公益之際必須清楚了解籌款組織的背景，並且在捐款後領取收據以作日後參考。